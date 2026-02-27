به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید صادق موسوی شیرازی شامگاه جمعه در شب شهادت ام‌المؤمنین حضرت خدیجه(س) با تأکید بر جایگاه ممتاز این بانوی بزرگ اسلام اظهار کرد: حضرت خدیجه(س) با عبور از جلوه‌های فریبنده دنیا و فداکاری آگاهانه، به پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای رسالت پیامبر اکرم(ص) تبدیل شد و الگویی ماندگار برای رسیدن به کمال انسانی، به‌ویژه برای بانوان است.

این کارشناس دینی با اشاره به عظمت شخصیت آن حضرت بیان کرد: معیار اصلی رسیدن به کمال آن است که انسان، در هر شرایطی، دلبسته زرق‌وبرق دنیا نشود و مظاهر مادی چشم و دل او را نرباید.

وی با بیان اینکه حضرت خدیجه(س) در اوج امکانات مادی و اجتماعی زندگی می‌کرد، افزود: با وجود آنکه کاخ‌ها، ثروت و جایگاه اجتماعی در برابر چشم ایشان بود، این مظاهر هرگز دل حضرت را پر نکرد و آرزوی اصلی او، قرب الهی و خانه‌ای در بهشت بود؛ نگاهی که نشان‌دهنده عمق فکری و آزادی روحی این بانوی بزرگ است.

موسوی شیرازی با اشاره به نقش حضرت خدیجه(س) در حمایت از پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: این بانوی بزرگ نه از سر احساسات زودگذر، بلکه با بصیرت، تمام دارایی و موقعیت خود را آگاهانه در مسیر رسالت الهی فدا کرد و به نقطه‌ای رسید که پشتوانه یک پیامبر و یک رسالت عظیم شد؛ تا جایی که رحلت ایشان همزمان با رحلت حضرت ابوطالب(ع) به «عام‌الحزن» معروف شد.

این کارشناس دینی تأکید کرد: حضرت خدیجه(س) پیش از نزول آیه «امهات المؤمنین» و پیش از هجرت پیامبر(ص)، به جایگاهی رسید که شایستگی عنوان «ام‌المؤمنین» را یافت و این نشان می‌دهد کمال حقیقی، محصول رشد معنوی و انتخاب آگاهانه مسیر الهی است، نه صرفاً عناوین ظاهری.

وی با توصیه به بانوان گفت: هرچند رسیدن به قله کمال حضرت خدیجه(س) ممکن است برای همه مقدور نباشد، اما حرکت در مسیر ایشان انسان را متحول می‌کند و او را از اسارت جلوه‌های فریبنده دنیا رها می‌سازد.

موسوی شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت فهم درست نهج‌البلاغه، خاطرنشان کرد: برای درک صحیح کلام امیرالمؤمنین(ع)، باید به شرایط زمانی، مکانی، مخاطبان و فضای صدور خطبه‌ها و نامه‌ها توجه کرد؛ زیرا جدا کردن گزیده‌ها از بستر تاریخی و محتوایی، مانع فهم دقیق پیام علوی می‌شود.

این کارشناس دینی با تسلیت شهادت حضرت خدیجه(س) به همه مؤمنان، به‌ویژه بانوان، ابراز امیدواری کرد که با تعمق در سیره این بانوی بزرگ اسلام، زمینه رشد معنوی، خودسازی و تقویت نقش‌آفرینی زنان در مسیر حق و حقیقت بیش از پیش فراهم شود.