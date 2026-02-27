به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی اسفندیاری شامگاه جمعه در مراسم وفات حضرت خدیجه در مشهد با تأکید بر نقش راهبردی زنان در تاریخ رسالت و امامت اظهار کرد: اگر معرفت بانوان نسبت به جایگاه زن در نسبت با امام عصر(عج) افزایش یابد، گام مؤثری در زمینه‌سازی ظهور و تربیت نسل منتظر برداشته می‌شود

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت با اشاره به جایگاه والای زن در منظومه امامت و رسالت افزود: شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان، به‌ویژه در اعمال شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان که محتمل‌ترین شب قدر است، گوهرهای معرفتی ارزشمندی را گرد آورده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأکید بر دعا برای سلامتی امام زمان(عج) در هر حال است.

وی افزود: اگر شناخت و معرفت نسبت به شخصیت و عظمت مقام امام عصر(عج) در میان بانوان جامعه افزایش یابد، هم مسیر زمینه‌سازی ظهور تقویت می‌شود و هم بستر تربیت سربازان امام زمان(عج) از دامان زنان عفیف، پاک و بصیرت‌مند فراهم خواهد شد.

اسفندیاری با اشاره به سوره مبارکه «تحریم» تصریح کرد: خداوند در این سوره، زنان را در نسبت با پیامبران معرفی می‌کند و به‌صراحت می‌فرماید همسری با پیامبر به‌تنهایی موجب کمال و نجات نیست؛ همان‌گونه که همسران حضرت نوح و لوط(ع) با وجود این نسبت، راه ضلالت را پیمودند و مورد تقبیح الهی قرار گرفتند.

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت ادامه داد: در مقابل، قرآن کریم دو زن را به‌عنوان الگوی همه مؤمنان معرفی می‌کند؛ حضرت آسیه(س) به‌عنوان حامی رسالت و حضرت مریم(س) به‌عنوان مادر رسول. این دو بانو نشان دادند که زن می‌تواند یا حامی رسالت باشد یا ظرف پرورش پیام‌آوران الهی.

وی با بیان اینکه شخصیت حضرت خدیجه کبری(س) جامع این دو مقام است، خاطرنشان کرد: خدیجه کبری(س) هم همسر و همسفر پیامبر اکرم(ص) بود، هم حامی رسالت و هم ظرف وجود امامت. عظمت این بانو به‌گونه‌ای است که پیامبر اکرم(ص) تا آخرین لحظات عمر شریفشان، یاد و نام خدیجه(س) را فراموش نکردند و سلام ویژه الهی توسط جبرئیل امین به ایشان ابلاغ شد.

اسفندیاری تأکید کرد: اگرچه امروز امکان همسری و همراهی مستقیم با امام معصوم(ع) برای ما وجود ندارد، اما بانوان می‌توانند با الگوگیری از حضرت خدیجه(س)، ظرف وجودی برای تربیت سربازان امام زمان(عج) در خانواده و جامعه باشند و نقش بی‌بدیلی در مسیر ظهور ایفا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله همه ما در مسیر رضایت الهی و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) گام برداریم و در زمره زنانی قرار گیریم که همچون حضرت خدیجه کبری(س)، مورد خشنودی خداوند متعال هستند.