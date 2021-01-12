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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۳۶

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان:

شناخت خوبی از شهر خودرو داشتیم/ این بازی خیلی حساس بود

شناخت خوبی از شهر خودرو داشتیم/ این بازی خیلی حساس بود

مسجدسلیمان- سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: از شهر خودرو مشهد شناخت خوبی داشتیم و با ارائه یک بازی هماهنگ توانستیم از این دیدار سخت پیروز از میدان خارج شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر امروز در نشست خبری پس از برتری تیمش در مقابل شهر خودرو، بیان کرد: در دو بازی گذشته شکست خوردیم و این بازی برای ما خیلی حساس بود و موفق شدیم تیمی را شکست بدهیم که با استفاده از کادر فنی خوب، فوتبال با قدرتی در زمین به نمایش می‌گذارد.

وی از زحمات بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان تقدیر کرد و افزود: توانستیم این بازی مهم را ببریم و سه امتیاز را به دست آوریم اما واقعیت این است از نظر امکانات و خیلی مسائل دیگر مشکل داریم به عنوان مثال یک پزشک و یک فیزیوتراپ در تیم نفت مسجدسلیمان نداریم.

سرمربی نفت مسجدسلیمان با بیان اینکه مسئولان باید خیلی قوی‌تر از این عمل کرده و بیشتر فکر تیم باشند، تصریح کرد: برای بازی با صنعت نفت دو بازیکن تیم ما را فیزیوتراپ تیم حریف آماده کرد و نباید این‌گونه باشد که دست تنها باشیم.

تیم نفت مسجدسلیمان در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز با نتیجه پرگل سه بر یک تیم شهر خودرو مشهد را شکست داد.

کد مطلب 5120834

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