لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در دیدار با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع تعیین تکلیف تالار فرهنگی بندرعباس و شروع مجدد آغاز عملیات اجرایی، ضمن قدردانی از اقدام شایسته و قابل قدردانی دستگاه قضایی در راستای تحقق مطالبه و دغدغه اهالی فرهنگ و هنر، تصریح کرد: حمایت ویژه رییس کل دادگستری هرمزگان و دادستان مرکز استان با تفسیر درست از قانون موجب شد که علاوه بر پیشگیری از هدر رفت بیت المال، دغدغه و مطالبه اهالی فرهنگ و هنر در خصوص تالار مرکزی بندرعباس رفع شود.

وی ادامه داد: تاکنون برای این پروژه ملی هزینه های قابل توجهی انجام شده و به همین دلیل پیگیری لازم برای تعیین تکلیف آن صورت گرفت و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید اموال بیت المال به هدر رود بیان کرد: به زودی جزییات و سایر موارد در خصوص این پروژه اطلاع رسانی خواهد شد.

استاندار هرمزگان که با هدف تعیین تکلیف تالار فرهنگی با وزیر فرهنگ و ارشاد دیدار داشت از این فرصت استفاده کرد و سایر مسایل و مطالبات حوزه فرهنگی را نیز مطرح کرد.

وی با بیان اینکه اینکه گذر فرهنگی در محدوده های تاریخی و گردشگری شهر بندرعباس می تواند به رونق گردشگری و توسعه فعالیت های فرهنگی منجر شود، گفت: ایجاد گذر فرهنگی در محدوده برکه های باران بندرعباس در دستور کار قرار دارد که نیازمند حمایت ویژه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.



وی ادامه داد: ایجاد این گذرگاه در راستای ارتقاء رضایت هنرمندان، درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای این قشر فرهیخته مؤثر خواهد بود.



استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان در خصوص نامگذاری هفته هرمزگان، تصریح کرد: پنجم تا دوازدهم اردیبهشت ماه به نام هفته هرمزگان نامگذاری شده و تلاش داریم با بهره گیری از ظرفیت های هنری موجود در استان، فرهنگ، آداب و رسوم مردم این منطقه را به کشور معرفی کنیم.



همتی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های فرهنگی در هرمزگان، خواستار تخصیص اعتبار لازم به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام فرهنگی با توجه به سال پایانی خدمت رسانی دولت تدبیر و امید به مردم هرمزگان شد و گفت: علی رغم اقدامات خوبی که در این حوزه به‌ویژه طی چند سال اخیر در استان انجام شده است، اما پروژه کتابخانه مرکزی که در دولت نهم عملیات اجرایی آن آغاز شده و اعتبارات مناسبی هم طی این سال ها به آن تخصیص پیدا کرده، با توجه به مساحت زیاد پروژه، نیازمند اعتبارات ویژه برای تکمیل شدن است که اگر به سرانجام برسد، می توان از آن به عنوان یک کار ماندگار حوزه کتابخانه ای کشور یاد کرد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس، مجتمع فرهنگی ابوموسی و تکمیل مجتمع فرهنگی هنری میناب در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارد.

سیدعباس صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اهتمام استاندار هرمزگان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص توسعه زیرساخت های فرهنگی، بیان داشت: اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی در هرمزگان انجام شده که ساخت پلاتو و نگارخانه در چهار شهرستان هرمزگان به عنوان جدیدترین اقدامات این حوزه قابل تقدیر است.



صالحی افزود: اگرچه تحریم ها عاملی برای کند شدن پروژه ها است، اما توجه دولت به توسعه متوازن زیرساخت های فرهنگی با نگاه آماری نیز کاملاً" مشهود و قابل توجه است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار با درخواست استاندار هرمزگان مبنی بر تخصیص اعتبار ویژه به منظور تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس، مجتمع فرهنگی هنری ابوموسی و

تکمیل مجتمع فرهنگی هنری میناب و

همچنین حمایت ویژه اعتباری از «هفته هرمزگان» و ایجاد «گذر فرهنگی» در بندرعباس موافقت کرد.



گفتنی است، در این دیدار با دعوت استاندار هرمزگان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اردیبهشت ماه سال آینده به منظور افتتاح مجتمع فرهنگی هنری خمیر، مجتمع فرهنگی هنری فین و مجتمع فرهنگی هنری الزهراء بندرعباس به هرمزگان سفر می کند.



همچنین با رایزنی و پیگیری استاندار هرمزگان، عملیات اجرایی پروژه بزرگ و ماندگار نالار فرهنگی بزودی در هرمزگان آغاز می شود که پ