محمدعلی واقعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نه تنها برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی بلکه ما در خراسان‌جنوبی آمادگی برگزاری همه پایه‌های تحصیلی را به صورت حضوری با حفظ پروتکل‌های بهداشتی داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی با اشاره به آموزش حضوری دانش‌آموزان پایه اول و دوم ابتدایی از بهمن ماه، بیان‌کرد: برنامه ما بر این است که در هر روز تنها ۱۰ دانش‌آموز در یک کلاس حضور داشته باشند.

واقعی افزود: بر این اساس اینگونه نخواهد بود که از ساعت ۸ تا ۱۰ تعدادی از دانش‌آموزان و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تعداد دیگری حضور داشته باشند بلکه هر روز فقط ۱۰ دانش‌آموز در یک کلاس حضور می‌یابد چون ضدعفونی کردن کلاس زمان‌بر است.

وی با اشاره به اینکه ما تاکنون حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سرانه بهداشتی به مدارس خراسان‌جنوبی و به ویژه مدارس مناطق کم برخوردار واریز کرده‌ایم، گفت: همچنین ۲۰۰ هزار ماسک از ابتدای سال تحصیلی، ۱۰ هزار لیتر وایتکس غلیظ شده و ۲۲ هزار لیتر صابون مایع در مدارس کم برخوردار توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه با توجه به این توزیع مواد بهداشتی برای آموزش حضوری از اول بهمن مشکل خاصی از نظر تأمین اقلام بهداشتی نخواهیم داشت، اظهار کرد: البته ممکن است از نظر محلول ضدعفونی دست کمی مشکل داشته باشیم که آن را نیز مدارس از محل سرانه بهداشتی واریز شده می‌توانند تأمین کنند.

واقعی با اشاره به نگرانی برخی از والدین در زمینه بازگشایی پایه‌های اول و دوم از اول بهمن ماه گفت: والدین باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ چیز به ویژه در پایه‌های اول جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد و از طرف دیگر ما نیز نهایت تلاش خود را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌کنیم.

وی یادآور شد: ما دانش‌آموزان را فرزندان خود می‌دانیم و مانند فرزندان خویش نسبت به سلامتی آنان حساسیت داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی افزود: علاوه بر پایه اول و دوم در هنرستان‌ها نیز کلاس‌های کارگاهی به صورت حضوری برگزار می‌شود.