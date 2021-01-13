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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۲۸

با امضای جهانگیری؛

آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا اصلاح شد

آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا اصلاح شد

با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ و در راستای ایجاد شفافیت و تسریع در انجام وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از شرکت های نوپای حوزه فناوری اطلاعات، با اصلاح «آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا» موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است از طریق سازمان ها و شرکت های تابعه خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می شود، مشارکت نماید.

کد مطلب 5121600
طیبه بیات

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