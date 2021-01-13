به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ و در راستای ایجاد شفافیت و تسریع در انجام وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از شرکت های نوپای حوزه فناوری اطلاعات، با اصلاح «آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا» موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است از طریق سازمان ها و شرکت های تابعه خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می شود، مشارکت نماید.