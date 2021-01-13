«سامانتا پاور» به عضویت تیم جو بایدن درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در خبری فوری اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا، «سامانتا پاور» نماینده اسبق این کشور در سازمان ملل را نامزد تصدی ریاست آژانس توسعه بین الملل (USAID) کرده است.

صبح امروز وبگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه از احتمال انتصاب «سامانتا پاور» نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل به عنوان رئیس آژانس توسعه بین‌الملل در دولت احتمالی جو بایدن دموکرات خبر داده بود.

به ادعای آکسیوس، وی یکی از ابزارهای اعمال قدرت نرم دولت بایدن در سطح بین‌الملل خواهد بود که به طور ویژه بر مسائلی چون بازگشت آمریکا به سازمان جهانی بهداشت و پاسخگویی جهانی به همه‌گیری کووید ۱۹ تمرکز خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا در جولای ۲۰۲۰، سازمان جهانی بهداشت را به کم کاری و عدم شفافیت در مقابله با کرونا متهم کرد و به عضویت آمریکا در این نهاد بین‌المللی خاتمه داد.