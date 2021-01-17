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۲۸ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۲۰

حضور« فیگور» در جشنواره گوآ

حضور« فیگور» در جشنواره گوآ

«فیگور» ساخته پوریا پارسا مقام به جشنواره گوآ در هند راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم بلند «فیگور» ساخته پویا پارسا مقام، در اولین حضور جهانی خود به پنجاه و یکمین جشنواره گوا هند راه پیدا کرد. پخش جهانی این فیلم را شرکت wide Managment فرانسه برعهده دارد.

در خلاصه داستان «فیگور» آمده است: بازگشت بیماری پسر خانواده که با پنهانکاری پدر همراه می‌شود، جرقه‌ای برای اتفاقات تازه در خانواده می‌شود ... .

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: علی مصفا، نازنین فراهانی، محمود حقیقی، راستین غفوری و راضیه منصوری، تهیه‌کننده: مسعود ردایی، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مدیر پروژه: مرتضی فرشباف، مدیر تولید: مهراد مهرپویان، دستیار کارگردان: محمد ثقفی، صدابردار: وحید مقدسی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، موسیقی: کامران آرش نیا، طراحی صحنه: سیامک کارینژاد، تدوین: پویا پارسامقام، جلوه‌های ویژه: جواد مطوری، اصلاح رنگ و نور: هوتن حق‌شناس، طراح گریم: احسان روناسی و … .

فیلم «فیگور» با نام بین المللی «Gesture» پخش جهانی خود را آغاز کرده و در ایران در نوبت صدور پروانه نمایش قرار دارد.

کد مطلب 5124119
زهرا منصوری

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