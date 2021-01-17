حضور« فیگور» در جشنواره گوآ

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم بلند «فیگور» ساخته پویا پارسا مقام، در اولین حضور جهانی خود به پنجاه و یکمین جشنواره گوا هند راه پیدا کرد. پخش جهانی این فیلم را شرکت wide Managment فرانسه برعهده دارد.

در خلاصه داستان «فیگور» آمده است: بازگشت بیماری پسر خانواده که با پنهانکاری پدر همراه می‌شود، جرقه‌ای برای اتفاقات تازه در خانواده می‌شود ... .

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران: علی مصفا، نازنین فراهانی، محمود حقیقی، راستین غفوری و راضیه منصوری، تهیه‌کننده: مسعود ردایی، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مدیر پروژه: مرتضی فرشباف، مدیر تولید: مهراد مهرپویان، دستیار کارگردان: محمد ثقفی، صدابردار: وحید مقدسی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، موسیقی: کامران آرش نیا، طراحی صحنه: سیامک کارینژاد، تدوین: پویا پارسامقام، جلوه‌های ویژه: جواد مطوری، اصلاح رنگ و نور: هوتن حق‌شناس، طراح گریم: احسان روناسی و … .

فیلم «فیگور» با نام بین المللی «Gesture» پخش جهانی خود را آغاز کرده و در ایران در نوبت صدور پروانه نمایش قرار دارد.