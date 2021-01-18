به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت امنای مشترک پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش روی پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها در کشور گفت: برخی از این موانع، موانع مادی نیست بلکه سو تفاهمهایی است که تبدیل به مسأله شده و لازم است با دستگاههای مسئول مذاکره و این مسائل حل و فصل شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از کارخانه نوآوری "های وی" از شعبههای پارک فناوری پردیس اظهار داشت: این کارخانه مجموعهای از جوانان خلاق و نوآور را دور هم جمع کرده و مشغول فعالیتهای خلاقانه و جدید هستند.
جهانگیری اظهار داشت: مجموعه فعالیتهای دانش بنیان و حضور جوانان خلاق در کارخانه فناوری "های وی" این پیام را به جامعه میدهد که اگر زمانی تصور میشد که ثروت اصلی ایران نفت، گاز، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی است، امروز بزرگترین سرمایه مغز و دانش جوانان است که برای کشور ارزش افزوده ایجاد میکند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: به همین دلیل است که جهت گیری اصلی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دیگر دستگاههای متولی این است که شرایطی فراهم کنند تا تحولات علمی کشور با تحولات علمی دنیا سازگاری داشته باشد و دانش در کشور به ارزش افزوده تبدیل شود تا جامعه آن را لمس کند.
جهانگیری اظهار داشت: پارکهای علم و فناوری، نهادهای واسط مناسبی هستند که از یک سو به تولید علم و فناوری اهتمام دارند و از طرف دیگر به بازار و جامعه متصل هستند و خوشبختانه تعداد این پارکها و شرکتهای دانش بنیان در سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در همین چند سال اخیر که جهت گیری دولت حمایت از شرکتهای دانش بنیان بوده و یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان کردن اقتصاد است، تعداد شرکتهای دانش بنیان و میزان فروش محصولات آنها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
جهانگیری با اشاره به دغدغههای مطرح شده از سوی جوانان در حین بازدید از کارخانه فناوری "های وی" افزود: یکی از مهمترین موانع پیش روی شرکتهای دانش بنیان بروکراسی اداری است که متأسفانه همواره در کشور به عنوان معضلی پیش روی سرمایه گذاران بوده است و این مشکل برای شرکتهای دانش بنیان به مراتب پیچیدهتر است که لازم است مقررات و آئین نامههای اداری متناسب با شرایط امروز کشور اصلاح و موانع پیش روی شرکتهای دانش بنیان برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر روند معکوس مهاجرت نخبگان تصریح کرد: جهت گیری سالهای اخیر مبنی بر تقویت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان باعث شده که مهاجرت نخبگان روندی معکوس داشته باشد و خوشبختانه بر اساس گزارشهای اعلام شده تعداد قابل توجهی از نخبگان به کشور بازگشته و مشغول کار علمی و تولید محصولات دانش بنیان هستند و ۲۰۰ نفر از آنها نیز شرکت دانش بنیان راه اندازی کرده اند.
جهانگیری با اشاره به مزیتهای متعدد شرکتهای دانش بنیان و فعالیت استارت آپ ها افزود: آنچه مهم است این است که راه اندازی و فعالیت در شرکتهای دانش بنیان نیاز چندانی به اعتبارات مالی ندارد چرا که فعالیت این شرکتها متکی به دانش و خلاقیت جوانان و نخبگان کشور است.
در این جلسه که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند، رئیس پارک فناوری پردیس گزارشی از توسعه اراضی و فعالیتهای پارک و نیز کارخانه نوآوریهای وی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر سه هزار و ۵۶۲ عضو به عنوان شرکتهای دانش بنیان تحت پوشش خانواده پارک فناوری پردیس فعال هستند.
جهانگیری همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای هم افزایی پارک فناوری پردیس با دستگاههای اجرایی و دانشگاهها ارائه کرد و به تشریح خدمات پارک فناوری پردیس برای تسهیل اشتغال و کسب و کار و حمایت از شرکتهای دانش بنیان جهت حضور در مناقصات پرداخت.
وی به نقش آفرینی ملی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش بنیان اشاره و خاطرنشان کرد: پارک فناوری پردیس در سال گذشته ۳۰ درصد از صادرات کل پارکها، ۸۵ درصد از فروش پارکها و ۱۰ درصد از کل شاغلین در پارکهای علم و فناوری کشور را به خود اختصاص داده است.
در ادامه این جلسه برخی موضوعات که در کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک فناوری پردیس تصویب شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه با آن موافقت کردند که گزارش عملکرد فعالیتهای پارک فناوری پردیس، عملیاتی نمودن فاز اول توسعه هزار هکتاری، توسعه فعالیتهای پارک در حوزه اقتصاد دیجیتال، مشارکت پارک فناوری پردیس با صندوق توسعه فناوریهای نوین در توسعه پارک و افزایش سرمایه این صندوق، بررسی و تصویب گزارش حسابرسی پارک فناوری پردیس منتهی به سال ۹۷ و ۹۸، بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال ۹۸ و ۹۹ پارک فناوری پردیس، تعیین نصاب معاملات سال ۹۸ و ۹۹ پارک فناوری پردیس و بررسی و اصلاح دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی پارک فناوری پردیس از جمله موضوعاتی بود که دراین جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
گفتنی است معاون اول رئیس جمهور پیش از شرکت در این جلسه از کارخانه نوآوریهای "های وی" و از شعب و زیرمجموعههای پارک فناوری پردیس بازدید کرد و در جریان جدیدترین دستاوردهای فناورانه قرار گرفت.
نظر شما