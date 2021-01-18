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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۲:۱۵

در واکنش به اقدام آمریکا علیه انصارالله؛

وزیر دفاع یمن: آمریکایی ها خودشان تروریست هستند

وزیر دفاع یمن: آمریکایی ها خودشان تروریست هستند

محمد ناصر العاطفی در واکنش به اقدام واشنگتن در تروریستی نامیدن جنبش انصارالله یمن گفت که آمریکایی ها خودشان تروریست هستند و نمی توان کسی را که از کشور و ملتش دفاع می کند تروریست نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در صنعا گفت که نیروهای مسلح این کشور سامانه‌های پیشرفته ای دارند که برخی در حال حاضر برای دفاع از یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی دیگر در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد.

«محمد ناصر العاطفی» با بیان اینکه این سامانه‌ها تحولات بزرگی در راهبرد جنگ و مقابله با متجاوزان ایجاد خواهد کرد، افزود: تجاوز به یمن تنها با قدرت متوقف خواهد شد و خدا را شکر ما از این قدرت برخورداریم به گونه‌ای که پیشرفت چشمگیری در زمینه ساخت انواع یا اغلب سلاح‌های سبک و متوسط و سنگین و موشک‌های بالستیک زمین به زمین و تاکتیکی و راهبردی و نیز انواع سلاح‌ها و مهمات مختلف داشته ایم.

وزیر دفاع یمن درباره اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن جنبش انصارالله هم گفت: ما همگی خبر تروریستی اعلام کردن انصارالله را شنیدیم و این برای ما در جمهوری یمن اهمیتی ندارد. تمام جهان می‌داند که این کارها اقدامات سیاسی است و نمی‌توان کسی را که از کشور و ملتش دفاع می‌کند تروریست نامید.

العاطفی با بیان اینکه گروه‌های تروریستی ساخته دست آمریکا هستند، ادامه داد: آمریکایی‌ها خودشان تروریست هستند چرا که از تجاوز به یمن حمایت می‌کنند و ملت‌ها را می کشند.

کد مطلب 5125152

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