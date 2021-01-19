اعتراض نظری به شهرداری برای مشارکت در ساخت سریالی علیه کودکان کار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: تذکر بنده به سیاست های مدیریت شهری برای کودکان کار است. بی مسئولیتی و کم کاری دستگاه های مسئول در این زمینه موجب تشدید این وضعیت و افزایش کودکان کار شده است. از سوی دیگر برخی دستگاه ها برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود، اقدام به سیاه نمایی نسبت به این کودکان کرده و آن ها را عضو شبکه های مافیایی، دزد و غیره معرفی کرده اند.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: مدیریت شهر در این زمینه مسئولیت مستقیم قانونی نداشته و از منظر مسئولیتی در این زمینه، بعد از نهادهای دیگر قرار دارد اما در راستای مسئولیت اجتماعی خود به این موضوع ورود کرده است. اخیراً سریالی با عنوان ملکه گدایان با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ساخته شده که درباره کودکان کار به شدت سیاه نمایی کرده است.

نظری تاکید کرد: تذکر بنده به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری است که در ساخت سریال جدید ملکه گدایان همکاری کرده است این در حالی است که ملاحظات اجتماعی و فرهنگی در این تولید جدید در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: اگر مسئولان شهرداری با علم به این موضوع در ساخت این سریال مشارکت کرده اند، هیچ کدام از این مسئولان صلاحیت مسئولیت خود را ندارند و در غیر این صورت باید به شورا پاسخ دهند.