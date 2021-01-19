پوستر نمایش «برونسی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، گروه اجرایی نمایش «برونسی» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی شاه کرم در آستانه اجرای عمومی این اثر، از پوستر نمایش با طراحی میلاد خرمن بیز رونمایی کرد.

نمایش «برونسی» از روز پنجشنبه دوم بهمن ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز می‌شود.

مسعود شامی خاتونی، محسن پوشایی، پروا آقا جانی، مائده جلالی، مرتضی شاه کرم، فرید کیامرثی، ایمان سلگی، احمد صمیمی، سالار مسیب زاده و مجید رحمتی بازیگران این نمایش هستند.

عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه ریز: مهدی کبه، مشاور کارگردان: جواد نوری، منشی صحنه: مائده جلالی، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح لباس: زهره غلامی، طراح گریم: فرناز مرتضوی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح پوستر و بروشور: میلاد خرمن بیز، مشاور رسانه ای: میترا رضائی، عکاس: سمیه میری، تیزر: مهران قیصری، حبیب تاج میری، گروه موسیقی سکوت: احمد صمیمی، جواد مدنی و علی خاتمی، سرپرست: احمد صمیمی، مدیرصحنه: کمیل پناهی فرهادلو

اجرای این سه اثر نمایشی در حالی است که نحوه فروش بلیت و حضور تماشاگران در تالارهای نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت ۵۰ درصدی تالارها و موارد مربوط به فاصله‌گذاری براساس شیوه نامه‌های بهداشتی صورت می‌گیرد