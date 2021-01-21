حرکت به سمت سازمان مشتری محور با ایجاد سیستم جدید خدمات پس ازفروش

به گزارش بازرگانی مهر به نقل از سایپا، سید محمدرضا موسوی با بیان این مطلب، به تشریح ویژگی‌های سیستم جامع جدید خدمات پس از فروش گروه سایپا پرداخت و افزود: با تلاش متخصصان معاونت طرح و برنامه و همکاری دیگر ارکان سازمان، شرکت سایپایدک موفق به راه‌اندازی سیستم جدید خدمات پس از فروش شد که به لحاظ تنوع محصولات مورد پشتیبانی و گستره جغرافیایی مورد بهره‌برداری، بزرگترین سیستم خدمات پس از فروش در سطح کشور است.

وی ادامه داد: با توجه به ظهور تکنولوژی‌های جدید و در راستای بهره‌برداری از این تکنولوژی‌ها در ارائه خدمات بهتر به مشتریان گروه خودروسازی سایپا، بعد از یک سال و نیم تلاش، این سیستم هم اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل سایپایدک یادآور شد: در مراحل اجرای این سیستم جدید، روش‌های ارائه و پشتیبانی خدمت با توجه به ۲۷ سال تجربه ارائه خدمت در شرکت سایپایدک و الگوبرداری از شرکت‌های موفق دنیا به روز رسانی شده و در قالب سیستم جامع خدمات پس از فروش در اختیار شبکه نمایندگی‌ها و مشتریان قرار گرفته است.

موسوی گفت: از جمله این روش‌ها می‌توان به بازنگری در طراحی بسته خدمت مطابق با سلیقه هر مشتری اشاره کرد. در سیستم قبلی، مشتریان امکان خرید بسته خدمات طراحی شده توسط سازمان را داشتند که بعضاً جهت رفع کامل نیازهایشان مجبور به خرید بیش از یک بسته بودند اما در روش جدید هر مشتری می‌تواند با توجه به نیاز خود بسته خدمت اختصاصی خود را طراحی و خریداری کند.

مدیرعامل سایپایدک با اشاره به بهبود روش‌های ارائه خدمت به خودروهای متوقف و یا نیازمند قطعه در سیستم جدید، ادامه داد: در روش جدید با ارائه کارتابل به ذی نفعان، امکان عارضه یابی سریع‌تر دلیل توقف و رفع سریع‌تر مشکل به وجود آمده است. همچنین با یکپارچه‌سازی کلیه ماژول‌های مورد نیاز نمایندگی‌ها، مشکل اختلال اطلاعاتی که بعضاً بین سیستم‌های جدا از هم پیش می‌آمد برطرف شده و سرعت انجام امور توسط کاربران بهبود یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت صیانت از اطلاعات مشتریان و حفظ محرمانگی در سیستم جدید، افزود: با بهره‌برداری از به روزترین روش‌های توسعه رابط کاربر، امکان بهبود مستمر رابط گرافیکی و عرضه رابط کاربر پسند در پلت فرم‌های مختلف از جمله تبلت و … در سیستم به وجود آمده است.

موسوی با اعلام اینکه در این سیستم هر مشتری از یک پروفایل اختصاصی برخوردار خواهد بود، گفت: به این ترتیب مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به پروفایل اختصاصی خود از امکان اخذ نوبت در پروفایل، بررسی مراحل کاری خودروی پذیرش شده، و در آینده، امکان بهره‌برداری از خدمات جدید بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت مناسب جهت ایجاد امکان ارائه کلیه خدمات سیستم جدید بر روی موبایل اپ برای مشتریان و شبکه نمایندگی‌ها، افزود: در مراحل اجرای پروژه، زیرساخت توسعه سیستم‌های یکپارچه شرکت سایپایدک ایجاد شده که این مهم نویدبخش توسعه سیستم جامع بازرگانی به صورت یکپارچه با سیستم جامع خدمات پس از فروش در آینده نزدیک خواهد بود. همچنین اجرای این پروژه به صورت داخلی در سازمان خدمات پس از فروش سایپا سبب استقرار و به کارگیری روش‌های نوین مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی و افزایش سطح دانش سازمانی در بهره‌برداری از روش‌های نوین شده است.

موسوی اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی این سیستم و توسعه دیگر ماژول‌ها در برنامه یک ساله، شبکه نمایندگی‌ها بتوانند از سیستم یکپارچه مدیریت نمایندگی DMS بهره‌برداری کنند که این مهم در تحلیل به موقع فضای کسب و کار و اتخاذ تصمیمات مناسب به جهت رونق کسب و کار کمک شایانی به مدیران نمایندگی‌ها خواهد کرد.

مدیرعامل سایپایدک یادآور شد: معاونت طرح و برنامه علاوه بر راه‌اندازی سیستم جامع خدمات پس از فروش، در سال جاری موفق به راه‌اندازی سیستم جامع بازرگانی بر مبنای ارائه خدمات پرداخت همزمان و سیستم مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان شده که این دو سیستم تأثیر به سزایی در شفاف سازی معاملات و تسریع در تأمین قطعات مورد نیاز مشتریان از بهترین منابع را خواهند داشت.