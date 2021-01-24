به گزارش خبرنگار مهر، «هنر پدال‌گیری پیانو: برگرفته از تفسیرها و نظریات دو استاد برجسته پیانوی کلاسیک» اثر آنتون روبینشتاین و ترزا کارِنو و ترجمه حمید براری در ۱۲۰ صفحه قطع رحلی و بهای ۶۰ هزار تومان توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور منتشر شد.

از آنتون روبینشتاین به عنوان تنها رقیب جدی کنسرتی فرانس لیست و ترزا کارنو بهترین نوازنده زن اواخر سده نوزدهم هدایایی غیرمنتظره به جا مانده بود که کم‌اهمیت به نظر می‌رسیدند: یکی از ویژگی‌های مهم در اجرای پیانو به نام «روح پیانو» یا همان هنر پدال‌گیری پیانو.

این دو با هم سنت و مکتبی را برای دنیای پیانو رقم زدند که عمیقاً نوازنده‌ها را تاکنون تحت تأثیر قرار داده است. بجز این روش استفاده از پدال توسط آنها بسیار اهمیت دارد، نه فقط از دیدگاه تاریخی بلکه از این نظر که حتی نوازنده‌های ماهر امروزی نیز می‌توانند روش‌های آنها را در پدال‌گیری دنبال کنند.

تکنیک پدال‌گیری روبینشتاین برگرفته است از نمونه‌هایی از رپرتوآر بی‌شمار او که در سال‌های ۱۸۸۵-۱۸۸۶ اجرا کرده است. اما مشاهدات کارنو که به سبکی غیر آکادمیک و با بیانی گرم نگاشته شده است از حساسیت او به رنگ‌آمیزی‌هایی زیرکانه که با کمک لمس کلاویه و پدال‌گیری حاصل می‌شود پرده برمی‌دارد.