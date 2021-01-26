مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست یک بر صفر تیم فوتبال استقلال برابر تیم فوتبال سایپا اظهار داشت: استقلال نتوانست برابر سایپا به پیروزی دست پیدا کند. به نظر من، آنها پس از برد برابر تراکتور دچار غرور شده و این حس را پیدا کرده بودند که می‌توانند به راحتی از سد سایپا بگذرند.

‌مهاجم سابق تیم فوتبال استقلا در مورد خط دفاع آبی‌پوشان گفت: انگار مدافعان استقلال می‌خواهند اشتباهات گذشته را تکرار کنند، آنها باز هم اجازه دادند یک بازیکن به راحتی تا محوطه ۱۸ قدمی‌شان حرکت کند، با پاسی که به هم‌تیمی‌شان دادند، به راحتی دروازه استقلال باز شد. محمود فکری باید بیشتر از هر چیزی با خط دفاعی‌اش کار کند؛ چه به لحاظ روحی و روانی و چه مرور کارهای تاکتیکی. اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند، استقلال نمی‌تواند به آنچه مورد نظرش است، دست پیدا کند.

وی در مورد انتقادهایی که از محمود فکری و همکارانش می‌شود، اظهار داشت: فضای مجازی هیچ‌وقت جنبه مثبت نداشته، متأسفانه هر کسی به خودش اجازه می‌دهد هر حرفی را به میان بیاورد بدون آنکه شناختی داشته باشد. قرار نیست با یک شکست، سرمربی برکنار شود.

این بازیکن پیشین استقلال ادامه داد: اگر این‌طور بود که هر هفته از لیگ می‌گذشت، باید چند مربی از کار برکنار شده و جای خود را به دیگری می‌دادند. باید اجازه دهیم فکری و همکارانش با آرامش کارشان را ادامه دهند. این انتقادها به جای آنکه جنبه مثبت داشته باشد، بیشتر باعث تخریب تیم خواهد شد. هواداران باید هوشیار باشند و اجازه ندهند چنین انتقادهای غیرمنطقی بر روی‌شان تأثیر بگذارد.

یکه در پایان در خصوص دیدار آینده آبی‌پوشان برابر نفت مسجد سلیمان گفت: مجتبی حسینی توانست از بازیکنان جوان نفت یک تیم خوب بسازد، آنها در لیگ موفق بوده و در برابر حریفانشان نمایش قابل قبولی داشتند. به طور حتم استقلال روز سختی برابر نفت خواهد داشت و نفتی‌ها تنها به پیروزی برابر استقلال فکر می‌کنند. محمود فکری هم باید تمام تمرکز خودش را بر روی دیدار برابر نفت بگذارد، شکست برابر سایپا را فراموش کرده و اسیر فضای مجازی نشود چرا که این مسئله باعث می‌شود تمرکز و آرامش خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی مطمئناً شاهد یک بازی جذاب و تماشایی از دو تیم استقلال و نفت مسجدسلیمان خواهیم بود.