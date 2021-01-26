روند صعودی آمار مبتلایان به کرونا در شهرستان شادگان

امید صبری پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، به افزایش نگرانکننده آمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: اگر شرایط موجود در شادگان مدیریت نشود، در روزهای آتی شاهد اوج این ویروس در این شهرستان خواهیم بود.
وی افزود: همچنان نگران هستیم که کاهش رعایت دستورالعملهای بهداشتی و عادی انگاری سبب افزایش شیوع کرونا در شهرستان شادگان شود؛ از این رو باید نهایت تلاش خود را داشته باشیم تا از شیوع مجدد این ویروس جلوگیری کنیم.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: بیتوجهی به هشدارهای کادر درمانی مبنی بر رعایت محدودیتها و پروتکلهای بهداشتی و افزایش تجمع و مراسم خانوادگی از دلایل افزایش ابتلاء به کرونا در این شهرستان است.
وی اضافه کرد: در روزهای گذشته بررسیها نشان داد که استفاده از ماسک بین شهروندان به شدت کاهش یافت و این عادی انگاری زنگ خطری برای اوج گرفتن دوباره کرونا در شهرستان شادگان است.
صبری پور تأکید کرد: مهمترین عامل افزایش مبتلایان به کرونا برگزاری مراسمهای عروسی و ختم است که از مردم درخواست میشود که از برگزاری هرگونه مراسمهای موجب تجمع مردم میشوند، اجتناب کنند.
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