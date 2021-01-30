اجرای نمایش «خلیل» در پردیس تئاتر تهران به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، اجرای پایانی نمایش «خلیل» به کارگردانی میلاد جباری مولانا، با حضور حجت الاسلام امرودی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سردار سید رضا موسوی اعظمی فرمانده تیپ یکم امیر المومنین (ع)، صدراییان مدیرکل روابط عمومی سازمان، حسین عالم بخش رییس پردیس تئاتر تهران، محسن عمادی معاون و پرسنل و خانواده کادر تیپ یکم امیر المومنین یگان ویژه ناجا، خانواده معظم شهدای ناجا بخصوص خانواده شهید خلیل شیرازی برگزار شد.

در ابتدا نمایش «خلیل» برای حاضران در سالن اجرا شد. سپس حسین عالم بخش ضمن خوش آمد گویی به مهمانان از اجرای نمایش «خلیل» به عنوان کاری مشترک و یک نمونه موفق از ارتباط دوجانبه پردیس تئاتر تهران و یگان ویژه ناجا یاد کرد و آنرا گامی در جهت زنده نگهداشتن یاد شهدا دانست.

وی در قسمت دیگری از سخنانش به ارائه توضیحاتی درباره فعالیت های پردیس تئاتر تهران پرداخت و بر ادامه این قبیل فعالیت ها تاکید کرد.

در ادامه محسن عمادی معاون اجتماعی یگان ویژه ناجا نیز ضمن ابراز خشنودی از اجرای با شکوه این نمایش، برخی از فعالیت های فرهنگی یگان ویژه ناجا را نام برد.

در پایان با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رئیس پردیس تئاتر تهران از تعدادی از خانواده معظم شهدای ناجا و همچنین خانواده شهید خلیل شیرازی تجلیل به عمل آمد.