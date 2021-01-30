به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته مردان، گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، عصر امروز شنبه با انجام یک دیدار بین تیم‌های شهرداری ورامین و شهرداری گنبد پیگیری شد.

در این بازی تیم شهرداری ورامین با نتیجه سه بر صفر برابر شهرداری گنبد به پیروزی رسید.

در ادامه این دیدارها فردا یکشنبه تیم مس شهر بابک به مصاف شهرداری گنبد می‌رود و تیم شهرداری ورامین مقابل ذوب آهن اصفهان بازی می‌کند.

مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته مردان، با صدور مجوز از سوی ستاد ملی کرونا و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از امروز به میزبانی شهر تهران آغاز شد.