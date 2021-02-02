کمپین ویژه زمستانی شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت مدیران خودرو در نظر دارد تا در راستای تعهد به مشتریان عزیز و با شعار همراه همیشگی اقدام به برگزاری طرح ویژه خدمات پس از فروش از اواخر بهمن ماه نماید.

این طرح ویژه از ۲۵ بهمن ماه لغایت ۶ اسفندماه در کلیه نمایندگی‌های مجاز سرتاسر کشور آغاز و شامل ۲۰ درصد تخفیف تا سقف ۳ میلیون ریال و بازدید رایگان خواهد بود.

همچنین پس از اتمام این کمپین خدماتی، به بیش از ۴۰۰ نفر از افراد شرکت کننده در این طرح به قید قرعه کشی از مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان جوایز نقدی و اعتبار خدمات پس از فروشاهداء خواهد شد.

قابل ذکر است که مشتریانی می‌توانند از این طرح استفاده کنند و در قرعه کشی شرکت نمایند که حتماً اپلیکیشن موبایل را بر روی گوشی خود نصب نمایند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی از نحوه برگزاری و قرعه کشی متقاضیان می‌توانند به وب سایت www.mvms.ir مراجعه کنند.

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