دومین مجمع عمومی جمعیت اعتلا برگزار شد 

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجمع عمومی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه با حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت سیزدهم، زهره الهیان دبیرکل جمعیت اطلاع نهادهای مردمی انقلاب اسلامی و جمعی از چهره‌های سیاسی و حزبی برگزار شد.

سعید شاه آبادی، رئیس مؤسسه غدیرشناسی کشور، سید مجتبی ابطحی دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس،محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران از شخصیت های حاضر در این مجمع هستند.

در ادامه برگزاری دومین مجمع عمومی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسین این جمعیت برگزار شد.

محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران پیش از برگزاری انتخابات با اشاره به آمادگی معنوی مردم برای ورود به ماه مبارک رمضان، حماسه ۲۲ دی و حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه‌ای روشن از بصیرت ملی دانست و گفت: دشمن هم در جنگ ۱۲روزه در عرصه نظامی شکست خورد و هم در تلاش برای ناامن‌سازی فضای اجتماعی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ناکام ماند.

وی ضمن تبریک برگزاری دومین مجمع جمعیت، از ابتکار زهره الهیان و همراهانش در تأسیس این مجموعه قدردانی کرد و افزود: امروز نهادهای مدنی به یکی از ارکان اصلی حکمرانی تبدیل شده‌اند؛ اگر پیش‌تر سه قوه محور اداره کشور بودند، اکنون مردم و نهادهای مدنی نیز به‌عنوان دو رکن اساسی در نظام حکمرانی نقش‌آفرین هستند.

ناظمی اردکانی با تأکید بر اهمیت مشارکت اعضا در این مجمع اظهار داشت: حضور فعال اعضا و رأی آگاهانه آنان، گام دوم این جمعیت را مستحکم‌تر خواهد کرد و امیدواریم این مسیر با نشاط، همدلی و قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین با تقدیر از برگزارکنندگان مجمع دوم، بر ضرورت حفظ نظم جلسه و مشارکت مسئولانه در فرآیند رأی‌گیری تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین مجامعی، به‌ویژه در شرایط مختلف کشور، کاری دشوار اما ارزشمند است و تلاش همه دست‌اندرکاران شایسته قدردانی است.