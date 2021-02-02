به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با قدردانی از همکاری مؤثر و صبر و همراهی مردم پایتخت، از بازگشت روشنایی شبانه به تمامی معابر و بوستان‌های پایتخت خبر داد.

حسین صبوری، با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی کارشناسان این شرکت، همکاری ارزنده دستگاه‌های اجرایی و ادارات، مشارکت صاحبان صنایع و همراهی مثال‌زدنی هموطنان ساکن پایتخت، روند تغییر مصرف انرژی در حوزه تهران بزرگ، منجر به کاهش محدودیت‌های پیش آمده در تأمین انرژی این کلان شهر شده است، گفت: بر همین اساس از آغاز غروب خورشید روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه، تمامی معابر بزرگراهی و بوستان‌های پایتخت که پیش از این به دلیل محدودیت‌های بخش تولید، از مدار مصرف خارج شده و یا مشمول تعدیل روشنایی شده بودند، همچون گذشته روشن می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، همچنین ضمن عذرخواهی از مشکلاتی که ممکن است در زمان اجرای طرح مزبور برای برخی از ساکنان پایتخت پیش آمده باشد از استانداری تهران، فرمانداری تهران و شمیرانات، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و پلیس راهور به دلیل همراهی در اجرای این طرح و کمک به جلوگیری از خاموشی چراغ منازل هموطنان تهرانی، قدردانی کرد و از مشترکان برق پایتخت خواست تا با تداوم همکاری خود در مدیریت مصرف انرژی به حفظ شرایط پایدار به دست آمده کمک کنند.