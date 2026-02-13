به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارزهای دیجیتال در معاملات شبانگاهی جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ با ثبت یک عملکرد درخشان، بر خلاف روزهای گذشته، نشانه‌های قوی از بازگشت به مدار صعودی را به نمایش گذاشت. با عبور بیت‌کوین از سطح ۶۹ هزار دلار و نزدیک شدن به مرز روانی ۷۰ هزار دلار، سرمایه‌گذاران بار دیگر به آینده این بازار امیدوار شده‌اند.

درخشش سولانا و یونی‌سواپ

در میان ۱۵ رمزارز برتر رصد شده، سولانا (Solana) با رشد چشمگیر ۷.۶۸ درصدی به قیمت ۸۴.۴۳ دلار، عنوان پربازده‌ترین ارز روز را به خود اختصاص داد. پس از آن، یونی‌سواپ (Uniswap) با افزایش ۶.۴۵ درصدی و کازماس (Cosmos) با رشد ۶.۱۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

اتریوم که اخیراً تحت فشار فروش بود، توانست با جهشی ۵.۸۳ درصدی، سطح ۲۰۰۰ دلار را مجدداً فتح کرده و به قیمت ۲,۰۶۱ دلار دست یابد. این رشد، امیدواری‌ها نسبت به تداوم روند صعودی در بازار آلت‌کوین‌ها را افزایش داده است. در همین حال، بیت‌کوین با قرار گرفتن در قیمت ۶۹,۰۳۳ دلار، تنها ۰.۷ درصد با شکستن رکورد تاریخی ۷۰ هزار دلاری خود فاصله دارد.

تداوم روند صعودی در اکثر شاخص‌ها

بررسی نوسانات بازار نشان می‌دهد که جو عمومی بازار به شدت مثبت است. از دیگر ارزهایی که عملکرد خوبی داشتند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آلگوراند (Algorand): رشد ۴.۷۰ درصدی (قیمت ۰.۰۹ دلار)

ریپل (Ripple): رشد ۳.۹۶ درصدی (قیمت ۱.۴۱۷ دلار)

لایت‌کوین (Litecoin): رشد ۳.۷۹ درصدی (قیمت ۵۵.۱۴ دلار)

کاردانو (Cardano): رشد ۳.۲۰ درصدی (قیمت ۰.۲۷۲۸ دلار)

آوالانچ (Avalanche): رشد ۳.۳۷ درصدی (قیمت ۹.۱۹ دلار)

نقطه‌ضعف بازار؛ پولیگون در سراشیبی

تنها بازنده این رشد صعودی در میان ارزهای مورد بررسی، پولیگون (Polygon) بود که با ثبت عملکردی منفی، ۱.۰۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۰.۱۰ دلار رسید. این افت در شرایطی رخ می‌دهد که سایر آلت‌کوین‌های همرده آن در حال رشد هستند و می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقت این پروژه یا جا به جایی سرمایه بین سرمایه‌گذاران باشد.