مردم میامی ۳ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

محمد مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مردم میامی از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه میلیارد تومان زکات پرداخت کردند، تاکید کرد: این میزان زکات به نسبت جمعیت نزدیک به ۴۰ هزار نفری این شهرستان، قابل توجه است از سوی دیگر باید در نظر داشت که میامی یکی از ۳۱ شهرستان محروم کشور نیز محسوب می‌شود با این حال مردم خداجو و متدین شهرستان نسبت به فریضه زکات پیشگام هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال سه میلیارد و ۹۷ میلیون تومان کمک‌های مردمی در قالب زکات مستحبی و واجب جمع آوری شده است، تاکید کرد: از این مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سهم فقرا و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم پروژه‌های شهرستان میامی است.

رئیس کمیته امداد میامی با بیان اینکه کمک‌های مردمی شهرستان‌ها در همان محل هزینه خواهد شد، بیان کرد: کمک‌های مردمی در قالب‌های مختلف در بخش تأمین جهیزیه، ساخت مسکن، درمان، کمک تحصیلی و معیشت خانواده‌ها هزینه شده است.

اصغری با بیان اینکه میامی نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد دارد، ابراز کرد: مردم این شهرستان که عمدتاً از کشاورزی ارتزاق می‌کنند، خوشبختانه نگاه ویژه‌ای به زکات به خصوص در فصل دروی محصولات زراعی و برداشت میوه‌های باغی دارند.

وی همچنین از کمک به مددجویان کمیته امداد کالپوش که خانه‌هایشان از رانش زمین آسیب دیده بود خبر داد و ابراز کرد: علی رغم تمام مشکلات خوشبختانه مستمری و کمک‌های خوبی به این خانواده‌ها صورت گرفته تا از آلام آنها کاهش یابد.