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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

جنایت تروریستی در گچساران؛ شهادت سرباز وظیفه و فرار تروریست

جنایت تروریستی در گچساران؛ شهادت سرباز وظیفه و فرار تروریست

دوگنبدان-فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از شهادت سرباز وظیفه در گچساران و فرار تروریست مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات حادثه تروریستی در گچساران اظهار کرد: نیمه‌های شب گذشته، فردی ناشناس با هدف تعرض مسلحانه به یکی از پاسگاه‌های انتظامی شهرستان گچساران قصد ورود به این پاسگاه را داشت.

وی افزود: این فرد پس از مقاومت دلیرانه و ممانعت از ورود توسط سرباز وظیفه «پیمان عباسی» که در آن زمان به‌عنوان نگهبان پاسگاه مشغول انجام مأموریت بود، در اقدامی تروریستی با شلیک مستقیم، موجب شهادت این سرباز وظیفه شد و سپس به‌صورت بزدلانه از محل متواری گردید.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری جدی این حادثه ، اضافه کرد: دستگاه‌های قضائی، امنیتی و انتظامی با تمام ظرفیت در حال بررسی و پیگیری این جنایت هستند و عامل یا عاملان آن پس از شناسایی، بدون اغماض به دستگاه عدالت سپرده خواهند شد.

کد مطلب 6739895

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    نظرات

    • دلی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      5 0
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      خدا لعنتش کنه قاتل بی شعور انشالله زودتر به جزا برسه
    • ایران IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      12 5
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      خدا لعنتشون کنه،خیانتکاران وطن فروش
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      7 6
      پاسخ
      خدا لعنتش کند آخه تو خودت بچه نداشتی این جنایت انجام دادی یا یک ذره عرق ملی نداشتی خاین وطن فروش
    • سرباز سید علی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      5 5
      پاسخ
      مرگ بر منافق خدا لعنت تون کنه واقعا باید اینطور ادم تروریست باید به سزای اعمالش برسه ما تا آخرین نفس سرباز سید علی یک صدا ویک دل نمیزاریم از وطن ومردم ونظام مون سو استفاده کنند🫡🙏🙏🙏

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