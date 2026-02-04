جنایت تروریستی در گچساران؛ شهادت سرباز وظیفه و فرار تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات حادثه تروریستی در گچساران اظهار کرد: نیمه‌های شب گذشته، فردی ناشناس با هدف تعرض مسلحانه به یکی از پاسگاه‌های انتظامی شهرستان گچساران قصد ورود به این پاسگاه را داشت.

وی افزود: این فرد پس از مقاومت دلیرانه و ممانعت از ورود توسط سرباز وظیفه «پیمان عباسی» که در آن زمان به‌عنوان نگهبان پاسگاه مشغول انجام مأموریت بود، در اقدامی تروریستی با شلیک مستقیم، موجب شهادت این سرباز وظیفه شد و سپس به‌صورت بزدلانه از محل متواری گردید.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری جدی این حادثه ، اضافه کرد: دستگاه‌های قضائی، امنیتی و انتظامی با تمام ظرفیت در حال بررسی و پیگیری این جنایت هستند و عامل یا عاملان آن پس از شناسایی، بدون اغماض به دستگاه عدالت سپرده خواهند شد.