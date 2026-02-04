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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور تا پایان هفته

هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور تا پایان هفته

یک کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به بارش برف و باران در ۲۰ استان، از تشدید سرما، وزش باد شدید، کولاک و تلاطم آب‌های دریای خزر از هشدار نارنجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۵ بهمن) از معدود روزهای سال است که تقریباً در همه استان‌ها حداقل یک ایستگاه بارش برف یا باران ثبت می‌شود.

وی افزود: بارش‌های سنگین در استان‌های کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و غرب فارس، کرانه‌های دریای خزر، ارتفاعات سمنان، بلندی‌های استان‌های تهران، البرز و زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شرقی خوزستان و خراسان جنوبی رخ می‌دهد و این شرایط نیازمند احتیاط جدی است.

این کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، از هموطنان درخواست می‌شود فعالیت‌های کوهنوردی را متوقف کنند و دستگاه‌های راهداری نیز آمادگی کامل برای برف‌روبی در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی داشته باشند.

اصغری ادامه داد: با نفوذ هوای سرد، از امروز تا پایان هفته کاهش محسوس دما با شیب نسبتاً تند در اغلب نواحی کشور رخ می‌دهد و احتمال بروز قطعی برق و گاز در برخی مناطق وجود دارد.

وی یادآور شد: سرعت وزش باد امروز در استان‌های فارس، یزد، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قابل توجه است و در حدی خواهد بود که می‌تواند به بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های گلخانه‌ای آسیب وارد کند.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پدیده‌های مخاطره‌آمیز جوی گفت: در بستر رودخانه‌های خشک‌شده در مناطق جنوبی کشور، احتمال وقوع طوفان شن افزایش می‌یابد و لازم است تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های مسئول و شهروندان اتخاذ شود.

وی همچنین درباره وضعیت دریاها بیان کرد: برای تلاطم آب‌های دریای خزر، به‌ویژه سواحل استان گیلان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است و ارتفاع موج در مناطق فراساحلی می‌تواند تا حدود چهار متر افزایش یابد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ناپایدار دریا، توصیه می‌شود امروز تمامی فعالیت‌های دریایی به‌طور جدی محدود شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6739938
زهره آقاجانی

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