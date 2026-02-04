هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۵ بهمن) از معدود روزهای سال است که تقریباً در همه استانها حداقل یک ایستگاه بارش برف یا باران ثبت میشود.
وی افزود: بارشهای سنگین در استانهای کرمانشاه، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و غرب فارس، کرانههای دریای خزر، ارتفاعات سمنان، بلندیهای استانهای تهران، البرز و زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شرقی خوزستان و خراسان جنوبی رخ میدهد و این شرایط نیازمند احتیاط جدی است.
این کارشناس سازمان هواشناسی بیان کرد: با توجه به شدت بارشها، از هموطنان درخواست میشود فعالیتهای کوهنوردی را متوقف کنند و دستگاههای راهداری نیز آمادگی کامل برای برفروبی در گردنهها و محورهای کوهستانی داشته باشند.
اصغری ادامه داد: با نفوذ هوای سرد، از امروز تا پایان هفته کاهش محسوس دما با شیب نسبتاً تند در اغلب نواحی کشور رخ میدهد و احتمال بروز قطعی برق و گاز در برخی مناطق وجود دارد.
وی یادآور شد: سرعت وزش باد امروز در استانهای فارس، یزد، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قابل توجه است و در حدی خواهد بود که میتواند به بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و سازههای گلخانهای آسیب وارد کند.
این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پدیدههای مخاطرهآمیز جوی گفت: در بستر رودخانههای خشکشده در مناطق جنوبی کشور، احتمال وقوع طوفان شن افزایش مییابد و لازم است تمهیدات لازم از سوی دستگاههای مسئول و شهروندان اتخاذ شود.
وی همچنین درباره وضعیت دریاها بیان کرد: برای تلاطم آبهای دریای خزر، بهویژه سواحل استان گیلان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است و ارتفاع موج در مناطق فراساحلی میتواند تا حدود چهار متر افزایش یابد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ناپایدار دریا، توصیه میشود امروز تمامی فعالیتهای دریایی بهطور جدی محدود شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
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