لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از امشب و فردا کاهش محسوس دما و یخبندان به ویژه در نیمه غربی استان پیش بینی می شود، اظهار کرد: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس زیر صفر و خوروبیابانک با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر و یک درجه سلسیوس زیر صفر نوسان دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان خاطرنشان کرد: بیشترین میانگین بارندگی تا ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه در ایستگاه فریدونشهر با ۵۴ میلیمتر، خوانسار با ۵۳.۲ میلیمتر، داران ۵۱.۱ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۴۸ میلیمتر، چادگان ۳۷ میلیمتر، عسگران ۳۱ میلیمتر، گلپایگان ۲۶.۵ میلیمتر، دهق ۱۵.۴ میلیمتر، میمه ۱۲.۵ میلیمتر، سمیرم ۸.۶ میلیمتر و پادنا علیا ۸.۱ میلیمتر آب حاصل از برف بوده است.

امینی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در نیمه شرقی و شمالی استان، افزود: این سامانه به صورت ابرناکی، گاهی مه آلودی، بارش باران و برف، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای فعال است و در مناطق برفگیر احتمال کولاک برف وجود دارد.

به گفته وی، از بعدازظهر فردا پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه پدیده جوی خاصی مورد انتظار نیست اما از شامگاه جمعه تا اوایل روز یکشنبه ۱۹ بهمن با ورود مجدد سامانه بارشی از مناطق غربی و جنوبی استان، بارش برف و باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و توفان لحظه ای پیش‌بینی می‌شود.