به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، نامزدهای سیوهشتمین دوره جایزه کتابسال جمهوری اسلامی ایران، در دو گروه علوم خالص و زبان معرفی شدند.
گروه علوم خالص ۷ بخش و گروه زبان اینجایزه ۳ بخش دارد.
در گروه «علوم خالص» بخش «تاریخ و کلیات علم» کتابهای «تولد دوباره زمان از بحرانی در فیزیک تا آینده جهان، تألیف الی اسمولین، ترجمه سحر عربزاده، تهران: سبزان، ۱۳۹۸، ۳۵۲ ص»، «عالم درون: کشف تاریخ مشترک صخرهها، سیارهها و انسانها، تألیف نیل شوبین، ترجمة شادی حامدیآزاد، نیلوفر فشنگساز، تهران: کتاب سده، ۱۳۹۸، ۲۷۲ ص»، «دره التاج لغره الدباج (بخش حساب)، تألیف محمود بن مسعود قطبالدینشیرازی، تصحیح و تعلیقات سیدعبدالله انوار، تهران: مؤسسة پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۹۸، بیستوهفت، ۱۴۳، ۶ ص» و « قرابادین ابنالتلمیذ، تصحیح اولیور کامل، ترجمة سیداحمد امامی و سیدهویدا هاشمی، مشهد: علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۸، ۴۴۰ ص» به عنوان نامزد معرفی شدند.
کتاب «روشهای مکانیک کلاسیک، تألیف آرنولد ولادیمیر ایگوریویچ، ترجمه محسن روحیراد و معصومه قراری، تهران: علوی، ۱۳۹۸، ۶۸۵ ص» تنها اثر راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش «ریاضیات» است.
همچنین، دو کتاب «فرهنگ واژگان فیزیک و رشتههای وابسته، تألیف عبدالحسن بصیره، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۸، ۱۲۸۰ ص» و «مبانی فوتونیک، تألیف بها ای. ای. صالح و مالوین کارل تیچ، ترجمه محمدصادق ابریشمیان و حدیث ناساری، تهران: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۸، ۲ ج» در بخش «فیزیک» بهعنوان نامزد معرفی شدند.
در بخش «شیمی» نیز دو کتاب «شیمی پپتید: مبانی، سنتز و کاربرها، تألیف سعید بلالایی، فرهاد گلمحمدی و پگاه شاکری، تهران: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۸، ۷۲۸ ص» و « از مفاهیم پایه تا پیشرفته در شیمی آلی، تألیف محمدعلی زلفیگل، میثم یاری، همدان: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۸، ۶۷۸ ص» به عنوان نامزد شناخته شدند.
در بخش «نجوم» کتاب های «مبانی چشمانداز کیهانی، تألیف جفری بنت و دیگران، ترجمة کاظم نفیسی، فهیمه حبیبی و مریم سعیدی، بیرجند: دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۸، ۲ ج»، «مبانی ستارهشناسی، تألیف هانو کارتونن و همکاران، ترجمة غلامرضا شاهعلی، شیراز: انتشارات شاهچراغ، ۱۳۹۸، ۵۱۲ ص»، «کیهان، فضا و زمان در بستر تاریخ، تألیف داود مجیدی، تهران: صالحیان، ۱۳۹۸، ۱۳۵۸ ص» و «مقدمهای بر کیهانشناسی، تألیف باربارا رایدن، ترجمة داوود جسور، تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۳۹۸، ۳۰۳ ص» نامزد این دوره از جایزه کتاب سال شناخته شدند.
در بخش «زمینشناسی» نیز کتاب های «مقدمهای بر روشها و فنون میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی، تألیف مهران مقصودی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۸، ۳۴۲ ص»، «مبانی دگرشکلی در زمینساخت، تألیف علی یساقی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۸، ۴۱۲ ص»، « فیزیک سنگ (پتروفیزیک)، تألیف جبار تیاب و ارل سی. دونالدسون، ترجمة علیاکبر رحمانی، تهران: شناسنامه، ۱۳۹۸، ۹۹۸ ص»، «راهنمای مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازک، تألیف مایکل ریث، پیتر راس و یورگن رینهارد، ترجمة محمدحسین آدابی، محسن لیاقت و یدالله عظامپناه، کرج: جهاد دانشگاهی واحد استان البرز (خوارزمی)، ۱۳۹۸، ۲۲۰ ص»، « ژئوشیمی کاربردی نفت در اکتشاف و تولید، تألیف هری دمبیکی، ترجمة احمدرضا ربانی، رحیم باقریتیرتاشی و زهرا صادقطبقی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۸، ۴۷۸ ص» و « تکتونیک، تألیف ایلدریج مورس و رابرت تویس، ترجمة سیدجعفر حسینیدوست، رضا علیپور و اسماعیل صدری، تهران: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۸، ۵۸۲ ص» به عنوان نامزد معرفی شدند.
در بخش «زیستشناسی» نیز چهار کتاب « اصول بیوشیمی راون، تألیف لارنس موران و رابرت هورتون، ترجمة حمیدرضا ملاصالحی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۸، ۱۵۱۴ ص، ۲ ج»، «فیزیولوژی غدد درونریز مهرهداران، تألیف دیوید او. نوریس و جیمزا کار، ترجمة مرتضی بهنام رسولی، مشهد: دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۸، ۶۶۴ ص»، « بومشناسی مناطق جزر و مدی، تألیف دیوید رافائلی و استیون هاوکینز، ترجمة سعید ابراهیمنژاددرزی و رضا ندرلو، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۸، ۳۱۶ ص» و «سمیتشناسی ترکیبات آلی در ماهیان، تألیف کیتبی تیرنی، آنتونی پیتر فارل و کالینجی براونر، ترجمة علیرضا میر واقفی و فاتح معزی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۹۸، ۴۱۸ ص» نامزد شناخته شدند.
در گروه «زبان» بخش «زبان فارسی» سه کتاب «فرهنگ زبانآموز پیشرفتة فارسی، تألیف سیدمصطفی عاصی، تهران: سمت، پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی، ۱۳۹۸، ۸۶۳ ص»، «واجشناسی شاهنامه؛ پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه، تألیف جلال خالقیمطلق، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۳۹۸، ۶۸۰ ص» و «زبان و ادبیات مازندرانی و مطالعات خاورشناسان، علی ذبیحی، تهران: رسانش نوین، ۱۳۹۸، ۳۱۲ ص» به عنوان نامزد انتخاب شدند.
در بخش «زبانهای باستانی و گویشهای محلی» نیز دو کتاب «گویششناسی، نویسندگان: جی. کی. چمبرز و پیتر ترادگیل، ترجمة سامان سامنی و اکرم شکاریانبهزادی، تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۸، ۲۵۹ ص» و «کتیبههای خصوصی فارسی میانة ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)، تألیف سیروس نصراللهزاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۸، ۲ ج» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.
در بخش «زبان عربی» نیز یککتاب «تازی در تکاپوی تطور: دگردیسی زبان عربی در دورههای پسااسلامی، تألیف یوهان فوک، ترجمه حسین ایمانیان، مقدمه: آذرتاش آذرنوش، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۸، ۳۳۰ ص» به عنوان نامزد معرفی شد.
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