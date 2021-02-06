۱۲ فروشگاه متخلف در اردبیل نقره داغ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شهباززاده ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اردبیل با اشاره به افزایش قیمت مرغ به صورت غیرمتعارف در برخی فروشگاه‌های اردبیل اظهار کرد: گزارش‌های واصله در این راستا حکایت از تخلف برخی فروشگاه‌ها و گران فروشی مرغ به صورت غیرمتعارف داشت که با ورود تعزیرات حکومتی این تخلفات شناسایی شده و با نظارت مستقیم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فروشندگان متخلف جریمه شدند.

به گفته وی ۱۲ فروشگاه متخلف در این زمینه شناسایی شده است که ارزش این ۱۲ پرونده نیز ۸ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال بوده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: در راستای ساماندهی بازار فروش مرغ با متخلفان و خاطیان به شکلی جدی برخورد می‌شود، چرا که تأمین فضای آرام و به دور از هر گونه تنش در سطح استان بسیار حائز اهمیت است.

شهباززاده افزود: در خصوص پرونده‌های فروش متقلبانه مرغ در اردبیل رأی صادره به تعزیرات حکومتی ارسال شده که در این راستا از تمامی دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم با نهایت همکاری خود در راستای ساماندهی به بازار فروش مرغ در استان توجه داشته باشند.

به گفته وی رعایت قیمت مصوب مرغ از سوی واحدهای صنعتی مرغداری کاملاً ضروری بوده و با رعایت درست این موضوع از تخلفات احتمالی کلان یا غیر کلان در زمینه فروش مرغ به شکل چشمگیری پیشگیری می‌شود.

اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ در اردبیل

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور این طرح نظارتی در استان اردبیل نیز اجرا می‌شود که طی این طرح بازدیدهای متوالی از اصناف به صورت روزانه انجام شده و تخلفات احتمالی بعد از شناسایی رسیدگی می‌شود.

رامین صادقی ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار را جز اولویت‌ها دانست و افزود: با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال این طرح نظارتی به صورت گسترده در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود که می‌بایست ماحصل این طرح ایجاد فضای امن و آرام در بازار اردبیل در روزهای پایانی سال جاری باشد، که در همین رابطه تشدید برخورد با متخلفان و سود جویان از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی اظهار کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفات خرد یا کلان اعم از کم‌فروشی، گرانفروشی، فروش متقلبانه و تخلفات اینچنینی مراتب را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در اردبیل به شماره ۱۲۴ برای رسیدگی در سریع‌ترین زمان ممکن، گزارش دهند.