پنتاگون درباره خرید سامانه اس- ۴۰۰ به ترکیه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد: موضع ما تغییری نکرده است و ما از ترکیه می‌خواهیم که سامانه اس -۴۰۰ نداشته باشد.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: ترکیه متحد دیرینه و ارزشمندی برای ناتو است؛ اما تصمیم آنکارا به خرید این سامانه با تعهداتش به عنوان متحد ناتو و واشنگتن مطابقت ندارد.

«دیوید ساترفیلد» سفیر آمریکا در آنکارا نیز دیروز جمعه اعلام کرد: امیدواریم مشکل اس -۴۰۰ با ترکیه حل شود؛ در غیراینصورت، به دنبال راه‌های دیگری می‌رویم. این موضوع به قوانین آمریکا برمی گردد. امیدواریم مشکل اس -۴۰۰ با ترکیه حل شود؛ در غیراینصورت، بر تمامی حوزه های مرتبط با همکاری های فیمابین که مستقیماً توسط تحریم ها تحت الشعاع قرار نگیرند، متمرکز خواهیم شد.

این در حالیست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود: آنکارا برای خرید سامانه های جدید «اس -۴۰۰» نیازی به اجازه آمریکا ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند گام‌های ترکیه در زمینه صنایع دفاعی را تعیین کند. این اقدامات به طور کلی با تصمیمات آنکارا مشخص می‌شود. نمی‌توانیم اقدامات خود در راستای صنایع دفاعی را با اجازه مراجع دیگر اتخاذ کنیم. ما یک کشور عضو ناتو هستیم. به عنوان یک عضو ناتو، جهت گیری از کشورهای هم‌پیمان در این سازمان را نمی‌توانیم بپذیریم. علیرغم پرداخت مبلغی هنگفت، متاسفانه جنگنده‌های اف -۳۵ به ما تحویل داده نشد. در حوزه دیپلماسی بین‌المللی این یک اقدام غلطی است که توسط آمریکا در مورد ترکیه به عنوان کشور هم پیمان آن صورت گرفت. امیدوارم پس از آغاز دوره ریاست جمهوری بایدن و دیدارهایی که صورت خواهد گرفت، با برداشتن گام‌های مثبت مشکلات را حل کنیم.

گفتنی است که سال گذشته، واشنگتن در واکنش به اولین آزمایش اس -۴۰۰، ترکیه را از پروژه ساخت جنگنده‌های اف -۳۵ کنار گذاشت.

آمریکایی‌ها مدعی هستند استفاده از یک سامانه روسی از سوی یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، دیوار دفاعی ناتو را تضعیف می‌کند.