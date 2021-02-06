وضعیت کرونایی شهرستان شادگان بحرانی است

امید صبری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن استناد به آمار ابتلای زیاد به کرونا در شهرستان شادگان، این افزایش را نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: آمار روزهای گذشته کرونا در این شهرستان نشان‌دهنده کاهش حساسیت مردم نسبت کشندگی به این بیماری است.

وی با بیان اینکه در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی به وضعیت هشدار و قرمز خواهیم رسید، گفت: کرونا تمام نشده و خطر این ویروس هنوز جدی است و برای قطع زنجیره شیوع کرونا رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، پرهیز از تجمع‌ها و استفاده از ماسک ضرورت دارد.

صبری پور ادامه داد: از مردم خواهش می‌شود که به ما کمک کنند تا شیوع ویروس کرونا بیش از این عواقب اجتماعی، اقتصادی و عاطفی برای جامعه ما به دنبال نداشته باشد چرا که بدون کمک مردم مهار ویروس کرونا امکان‌پذیر نیست.