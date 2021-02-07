آغاز واکسیناسیون کرونا از ۲۱ بهمن/ دو شرط انتخاب واکسن روسی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، صبح یکشنبه نوزدهم بهمن ۹۹، در مراسم رونمایی از نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی کووید ۱۹ مؤسسه رازی، افزود: ایران در منطقه تنها کشوری است که سابقه ساخت واکسن را دارد.

وی با عنوان این مطلب که شیوع کووید ۱۹ باعث شد تا نهضت واکسن سازی راه بیافتد، گفت: تردید ندارم که ایران در آینده‌ای نه چندان دور به یکی از قطب‌های تولید واکسن در جهان تبدیل خواهد شد.

نمکی ادامه داد: یکی از قول‌هایی که به مردم داده بودیم، آغاز واکسیناسیون قبل از ۲۲ بهمن بود. ما منابع مختلفی را برای تهیه واکسن مورد مطالعه قرار دادیم و واکسن انتخابی ما از سبد کووکس بوده است.

وی افزود: ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از صندوق کووکس کافی نیست و فکر کردیم از جاهای دیگر نیز واکسن مورد نیازمان را تهیه کنیم که واکسن روسی را انتخاب کردیم.

وزیر بهداشت گفت: دو اصل را برای تهیه واکسن دنبال کردیم، اول اینکه واکسن مورد نظر حتماً باید فاز ۳ را گذرانده باشد و اینکه حداقل چند کشور معتبر این واکسن را ثبت کرده باشند تا خیال مردم ما راحت باشد.

وی افزود: روز سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹ اولین گروه واکسن را دریافت می‌کنند. ابتدا نیروهای آی سی یو این واکسن را دریافت می‌کنند و بعد به سراغ سایر گروه‌های هدف می‌رویم.

نمکی، یکی از اقدامات در مقابله با کرونا را تکیه بر دانش داخلی برای ساخت واکسن عنوان کرد و گفت: ویروس کووید ۱۹ پیچیده است و ساخت واکسن آن هم بسیار پیچیده است. همان طور که آینده کووید ۱۹ خیلی قابل پیش بینی نیست.

وزیر بهداشت ادامه داد: بر همین اساس، ما سه راه را برای پوشش واکسیناسیون طی کردیم. اول تکیه بر دانش داخل و شرکت‌های دانش بنیان و بضاعت‌های موجود در این سرزمین، دومین راه انتقال دانش فنی از بیرون از مرزها با گروه‌ها و کشورهایی که با ما رفتاری دوستانه از سایرین داشتند. البته نه اینکه دانشمندان سایر نقاط جهان نخواهند با ما ارتباط داشته باشند، گاهی مردم یک کشور در بلای اندیشه‌های ستم خیز و انحصارطلب، مجبور به فاصله‌گیری می‌شوند.

نمکی افزود: فاصله ما با دانشمندان آمریکا و غرب به دلیل نظام‌های سلطه‌جویی است که اجازه دوستی و مودت بین قطب‌های دانش را نمی‌دهند. به همین دلیل سراغ کسانی رفتیم که هم صاحب دانش بودند و هم با ما رفتار دوستانه تری داشتند. انتقال دانش فنی از کوبا که در زمینه هپاتیت B هم این تجربه را داشتیم و در زمینه پنوموکوک هم در پاستور این اقدام را دنبال می‌کنیم. همچنین با کشور روسیه که در زمینه تولید واکسن سابقه نسبتاً درخشانی دارند.

وی در مورد واکسن در حال ساخت مؤسسه رازی، گفت: واکسنی که در مؤسسه رازی ساخته می‌شود، اولین فرم واکسنی است که به این گونه در جهان دارد ساخته می‌شود که مجموعه‌ای از دوز استنشاقی به عنوان دوز یادآور و فرم نوترکیب است که می‌تواند سیستم ایمنی را تحریک کند. این واکسن بسیار کم عارضه است و این قابلیت را دارد که در صورت جهش، این دوز را باز طراحی کنیم و با توجه به فرم‌های جهش یافته از آن استفاده کنیم‌.