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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

دوشنبه بیستم بهمن ماه برگزار می‌شود؛

برگزاری کرسی هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران ‌

برگزاری کرسی هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران ‌

کرسی هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران ‌با ارائه معصومه قاراخانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و پنجمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با عنوان «هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران» برگزار می‌شود.

ارائه دهنده این بحث معصومه قاراخانی است و نقدان جلسه هم علی خورسندی طاسکوه، آیت سعادت‌طلب هستند.

مدیریت علمی جلسه به عهده حمیدرضا رادفر و مدیریت اجرایی هم به عهده طاهره ایشانی است.

کرسی «هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران» روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.

لینک ورود به این جلسه عبارتست از: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-qfa-ax۶

کد مطلب 5141010

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