برگزاری کرسی هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و پنجمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با عنوان «هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران» برگزار می‌شود.

ارائه دهنده این بحث معصومه قاراخانی است و نقدان جلسه هم علی خورسندی طاسکوه، آیت سعادت‌طلب هستند.

مدیریت علمی جلسه به عهده حمیدرضا رادفر و مدیریت اجرایی هم به عهده طاهره ایشانی است.

کرسی «هنجارشکنی سیستماتیک در آموزش علوم اجتماعی ایران» روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.

لینک ورود به این جلسه عبارتست از: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-qfa-ax۶