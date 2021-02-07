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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۰۳

سرپرست فرمانداری شادگان:

مدارس شهری و روستایی شهرستان شادگان تعطیل شدند

مدارس شهری و روستایی شهرستان شادگان تعطیل شدند

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: طبق مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا، مدارس شهری و روستایی این شهرستان به مدت دو هفته تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور عصر امروز یکشنبه در نشست ستاد کرونا شادگان، اظهار کرد: همه مدارس این شهرستان در همه مقاطع به مدت دو هفته بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا و به منظور جلوگیری از افزایش آمار مبتلایان به این ویروس، تعطیل هستند.

وی افزود: ادارات و بانک‌های شهرستان شادگان در صورت رعایت نکردن ضوابط بهداشتی پلمب می‌شوند.

سرپرست فرمانداری شادگان بر نظارت جدی‌تر بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها، دفاتر پیشخوان دولت و اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، به سرعت پلمب شوند.

صبری پور بیان کرد: تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، کتابخانه‌ها، استخرهای سرپوشیده، سینما و تئاتر، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، مساجد و مصلی‌ها، برگزاری مراسم اجتماعی و مذهبی و همایش‌ها، سالن‌های ورزشی، کافه‌ها و چایخانه‌ها، مراکز تفریحی، باشگاه‌های بدن‌سازی و نماز جمعه در این شهرستان تعطیل است.

کد مطلب 5141504

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