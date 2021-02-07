رای و نظر مردم مهمترین پشتوانه امام خمینی در انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در حضور آیت الله سید حسن خمینی به همراه شهردار تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در چهل و دومین بهار آزادی با آرمان‌های امام تجدید میثاق کردند.

محسن هاشمی در این مراسم گفت: امسال دهه فجر متفاوتی را سپری می‌کنیم و با انبوه مشکلات اقتصادی، داغ های ناشی از بیماری کرونا و تنش موجود در جامعه و میان مسئولان، کمتر شاهد لبخند و همدلی در جامعه و همبستگی میان حاکمیت و ملت هستیم.

وی ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته، دهه‌های فجری را در موشک باران، ترور، قحطی و کمبود سپری کردیم که شاید وضعیت امنیت و اقتصاد مردم سخت‌تر از دوره فعلی بود، اما روحیه، امید و مقاومت میان ملت و اعتماد به مسئولان بیش از دوره کنونی بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شاید یکی از علل اصلی این مشکلات، گسست عاطفی و فکری میان مردم و مسئولان است، عنصری که مهمترین محور و پشتوانه نظری و عملی امام خمینی در انقلاب اسلامی بود.

هاشمی اظهار داشت: در منظومه فکری امام خمینی (ره)، خورشید و محور تشکیل حکومت و قوام جامعه رای و نظر مردم است، بدون خواست مردم حتی احکام الهی قابل اجرا نیستند و اولیا الهی امکان تشکیل حکومت ندارند، هیچ امری قابل تحمیل به مردم نیست و اراده مردم بر هر موضوعی اولویت دارد و از این رو نقلی از مرحوم حاج احمدآقا یادگار امام خمینی وجود دارد که اگر امام خمینی فرمودند اگر مردم ما را هم نخواستند، حق با آنهاست.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: این نگاه به مردم و احترام عمیق به خواسته‌ها و اراده آنها، براساس مواضع سیاسی و نگاه دنیوی و مادی در امام خمینی شکل نگرفته بود، بلکه ریشه آن در مبانی فقهی و تفکر دینی امام و به رسمیت شناختن حق انتخاب و آزادی انسان‌ها توسط اسلام و قرآن بود و به دلیل اعتقادی و اخلاقی بودن این رفتار بر دل مردم نشست و شاید کمتر شخصیتی در تاریخ ایران وجود داشته باشد که اینگونه با مردم ارتباط قلبی و پیوستگی برقرار کند و شاهد بودیم بزرگترین استقبال و بزرگترین بدرقه تاریخ را مردم ایران برای امام رقم زدند.

هاشمی سپس افزود: نگاه امام به مردم اینگونه نبود که تا زمانی که مردم از مواضع و سخن من حمایت کنند، محترم و دیندار و عاقلند و اگر برخلاف نظر من عمل کردند، در اشتباه و انحرافند، ایشان مسئولان و حکومت را موظف به تبعیت از نظر مردم می‌دانست نه اینکه مردم تابع حکومت باشند، حتی زمانی که در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر کردند، آن را صادقانه با مردم در میان گذاشتند که مهمترین نمونه آن، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بود که موجب شد عواطف جامعه در برابر این صداقت و خودشکنی امام به حرکت درآید و آن حماسه در جبهه‌ها رقم خورد و صلحی پایدار را برای ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: امروز نیز نظام جمهوری اسلامی، قدرت، پناه و معیاری بالاتر از نظر ورای مردم ندارد، اگر از مردم فاصله بگیریم هیچ پشتوانه‌ای نداریم و اگر با مردم باشیم، بزرگترین پشتوانه‌ها را داریم، نباید مردم را در یک قشر یا طیف کوچک و خاص جامعه منحصر کنیم، مردم یعنی اکثریت قاطع جامعه و اکثریت مردم امروز از عملکرد ما ناراضی هستند، احساس می‌کنند برای مسئولان منافع شخصی و جناحی و دعوا بر سر پست‌ها و صندلی ها امروز و فردا، مهمتر از مشکلات آنهاست و به همین دلیل امید و مشارکت مردم دچار افت محسوس و کاهش شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما نیاز داریم که شکاف ایجاد شده بین ملت و حاکمیت را ترمیم کنیم، امید و اعتماد را به جامعه برگردانیم و به جای دعوا، خدمت و حل مشکلات مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

محسن هاشمی افزود: نباید از سخنان امام و رهبری، که وحدت ساز هستند، برای ایجاد اختلاف و تفرقه استفاده کنیم و هر گروه و جناحی بخشی از سخنان را که به نفع خود اوست برجسته کرده و بخش دیگر را نادیده بگیرد.

وی خاطر نشان ساخت: اتفاقات اخیر چه رد کلیات بودجه و بلاتکلیفی اقتصاد کشور و چه مسایل رخ داده در سفر رییس مجلس به روسیه به نفع نظام و انقلاب نیست، به جای خوشحالی از تضعیف رقیب باید با همدلی یکدیگر را در جهت خدمت به مردم تقویت کنیم که راه امام و رهبری و انتظار مردم از مسئولان جز این نیست.