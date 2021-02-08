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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴

تحلیلگر یمنی توئیت کرد؛

علت اقدامات اخیر «بن سلمان» در قبال زندانیان سیاسی در عربستان

علت اقدامات اخیر «بن سلمان» در قبال زندانیان سیاسی در عربستان

یک تحلیلگر یمنی به اقدامات اخیر عربستان در تخفیف احکام صادره علیه زندانیان سیاسی و یا آزاد کردن آنها واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «طالب الحسنی» تحلیلگر و نویسنده یمنی با انتشار یک پست توئیتری به اقدام عربستان در آزاد کردن تعدادی از بازداشت شدگان در این کشور واکنش نشان داد.

وی نوشت: از مصائب محمد بن سلمان این است که وی روند آزاد کردن زندانیان سیاسی در عربستان را از ترس جو بایدن آغاز کرده است.

الحسنی ادامه داد: نیت بن سلمان از این اقدام، انسانی و اخلاقی نیست. این اقدام بن سلمان به صورت خود جوش نیز صورت نگرفته است.

به تازگی عبدالباری عطوان تحلیلگر مطرح جهان عرب در واکنش به اقدامات عربستان نوشته است: آزادی دو زندانی در عربستان طی روزهای گذشته که دارای تابعیت آمریکا بودند و به اتهام تروریسم بازداشت شده بودند و همچنین آزاد کردن خبرنگار شبکه الجزیره در مصر اتفاقی نبود و پیش بینی می‌شود که این آزادی‌ها شامل بازداشت شدگان سعودی؛ از جمله برخی شاهزاده‌های سعودی و فعالان حقوق بشر مانند لجین الهذلول و همکارانش و همچنین مبلغان مانند شیخ سلمان العوده شود.

سعودی ها هم چنین احکام اعدام در حق تعدادی از شیعیان در عربستان را به حبس ۱۰ ساله کاهش دادند.

کد مطلب 5141769
فاطمه صالحی

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