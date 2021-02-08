علت اقدامات اخیر «بن سلمان» در قبال زندانیان سیاسی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «طالب الحسنی» تحلیلگر و نویسنده یمنی با انتشار یک پست توئیتری به اقدام عربستان در آزاد کردن تعدادی از بازداشت شدگان در این کشور واکنش نشان داد.

وی نوشت: از مصائب محمد بن سلمان این است که وی روند آزاد کردن زندانیان سیاسی در عربستان را از ترس جو بایدن آغاز کرده است.

الحسنی ادامه داد: نیت بن سلمان از این اقدام، انسانی و اخلاقی نیست. این اقدام بن سلمان به صورت خود جوش نیز صورت نگرفته است.

به تازگی عبدالباری عطوان تحلیلگر مطرح جهان عرب در واکنش به اقدامات عربستان نوشته است: آزادی دو زندانی در عربستان طی روزهای گذشته که دارای تابعیت آمریکا بودند و به اتهام تروریسم بازداشت شده بودند و همچنین آزاد کردن خبرنگار شبکه الجزیره در مصر اتفاقی نبود و پیش بینی می‌شود که این آزادی‌ها شامل بازداشت شدگان سعودی؛ از جمله برخی شاهزاده‌های سعودی و فعالان حقوق بشر مانند لجین الهذلول و همکارانش و همچنین مبلغان مانند شیخ سلمان العوده شود.

سعودی ها هم چنین احکام اعدام در حق تعدادی از شیعیان در عربستان را به حبس ۱۰ ساله کاهش دادند.