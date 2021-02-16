۸۹ حادثه انفجار و گاز گرفتگی در اردبیل رخ داده است

حجت مهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال جاری ۸۹ حادثه انفجار و گازگرفتگی در اردبیل رخ داده است، اظهار کرد: از این تعداد حوادث ناگوار و تلخ ۱۹ مورد حادثه انفجار، ۴۷ مورد آتش سوزی و ۲۳ مورد نیز حادثه گاز گرفتگی بوده که در مجموع به مرگ و میر هموطنان و همشهریان منجر شده است.

وی تصریح کرد: این حوادث عمدتاً بر اثر نشت گاز شهری رخ داده و به انفجار ساختمان‌ها و واحدهای تجاری منجر شده که آخرین حادثه نیز مربوط به انفجار مهیب در خیابان نایبی اردبیل بود.

رئیس ایمنی شرکت گاز استان اردبیل گفت: در صورت نشت گاز در یک مکان بسته به حجم پنج تا ۱۵ درصد با یک جرقه انفجار و آتش سوزی رخ می‌دهد و به دنبال این حادثه بسیاری از واحدهای مسکونی، تجاری و خدماتی به مرحله تخریب صد درصد می رسند.

مهری به حوادث گاز گرفتگی بر اثر تولید منوکسید کربن اشاره کرد و افزود: در یک محیط بسته تولید این گاز سمی به مسمومیت و حتی مرگ و میر همشهریان منجر می‌شود که بهتر است شهروندان در نصب وسایل گاز سوز و گرمایشی به سالم بودن دودکش و همچنین فضای تهویه هوا توجه داشته باشند چرا که ۵۰ درصد حوادث به دلیل تولید منوکسید کربن رخ می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با کاهش اکسیژن و افزایش گاز خطرناک منوکسید کربن مرگ و میر خانواده‌ها و ساکنان واحدهای مسکونی را شاهد هستیم که امیدواریم با احساس مسئولیت همه افراد خانواده و یک واحد ساختمانی از بروز حوادث تلخ و خطرناک جلوگیری شود.

مهری افزود: در حادثه سه روز گذشته در خیابان نایبی اردبیل ۱۶ نفر از ساکنان یک ساختمان مسکونی مصدوم و ۲ نفر فوت کردند که علت اصلی این حادثه نشتی گاز و انتشار آن در یک محیط بسته بود که با یک جرقه انفجار مهیبی رخ داد که علاوه بر ساختمان مورد نظر، واحدهای مسکونی و تجاری اطراف نیز خساراتی کلی دیدند.

وی در ادامه بیان کرد: در یک مجتمع مسکونی با کمترین هزینه می‌توان برگه‌های راهنمایی که شرکت گاز منتشر و در اختیار همشهریان قرار داده، نصب و تمام ساکنان مجتمع‌های مسکونی را در جریان موارد ایمنی و احتیاط بیشتر در مصرف گاز قرار داد.‌

۷۵ درصد حوادث گاز بر اثر اتصالات غیراستاندارد رخ می‌دهد

رئیس ایمنی شرکت گاز استان اردبیل هرگونه دستکاری در سیستم گازرسانی داخل منزل را خطرناک و منجر به بروز حوادث عنوان کرد و ادامه داد: نباید در سیستم داخلی لوله کشی گاز منازل دستکاری انجام شده و یا بخواهیم از شیر اصلی، شیرهای فرعی و یا سه راهی غیراستاندارد را برای کاربرد متفاوت در آشپزخانه مهیا کنیم.

مهری اظهار کرد: ۷۵ درصد حوادث گاز بر اثر اتصالات غیراستاندارد در منازل اتفاق می‌افتد به طوری که برخی از خانواده‌ها برای استفاده سماور گازی از این اتصالات و سه راهی غیر استاندارد استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: وجود همین اتصالات ناایمن بروز حوادث تلخ و ناگواری را رقم زده که بهتر است با احتیاط بیشتر در این زمینه از تاییدیه های نظام مهندسی در گازرسانی داخلی استفاده شود.

مهری گفت: بهتر است شهروندان از شیلنگ‌های دو لایه و چند لایه استاندارد و بست مناسب در مسیر اتصالات استفاده کنند و به صورت مستمر با کف صابون نشت گاز احتمالی خود را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: مرکز امداد گاز با شماره تلفن ۱۹۴ در خدمت همشهریان است و ما در کمترین زمان اقدام به ارائه خدمات به همشهریان می‌کنیم که در صورت مشاهده موارد گاز گرفتگی و یا نشت گاز، همشهریان می‌توانند از این طریق با مأموران امدادی تماس حاصل کنند.

مهری در ادامه خاطر نشان کرد: در حادثه روز شنبه همکاران امداد گاز در کمتر از هشت دقیقه در محل حاضر شده و در اولین گام نسبت به قطع جریان گاز در واحدهای ساختمانی اطراف کردند.

وی اضافه کرد: در این زمینه گاز ۹۱ مشترک اطراف این محله قطع شد که با اقدامات انجام شده ایمنی و تاییدیه نظام مهندسی تا آخر وقت روز شنبه جریان گاز ۵۷ واحد مسکونی برقرار و تنها ۱۶ مورد قطعی کامل را به دلیل آسیب جدی به لوله‌های گازرسانی شاهد بودیم و ۱۸ مورد نیز زیر تست ایمنی قرار گرفته است.