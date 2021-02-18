به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، عصر پنجشنبه در همایش بین‌المللی دپیلماسی حج و زیارت که به صورت وبیناری در قم برگزار شد از حج به عنوان تنها عبادت واجب در حوزه بین‌المللی اسلام یاد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گفت: بیش از هفت میلیون نفر از مردم ایران و چندین میلیون از سراسر جهان، از سال‌های گذشته در صف اعزام به حج و عمره هستند و هیچ سفری در دنیا وجود ندارد که این حجم از شیفتگان را داشته باشد.

نماینده ولی در امور حج و زیارت با تاکید بر اینکه مخاطبان حج نه تنها تمام مسلمانان بلکه تمام انسان‌های عالم است، گفت: ظرفیت‌های حج به قدری بالاست که می‌تواند روی تمام سیاستمداران و زورگویان اثر گذارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه شاهد برگزاری یک حج ظاهری هستیم، افزود: حج اثرگذاری عمیق فردی، اجتماعی و بین‌المللی در ابعاد معنوی، اقتصادی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد که دستیابی به این ویژگی‌ها وابسته به اقامه حج واقعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به ظرفیت‌های دیپلماسی و بین‌المللی حج، گفت: شکل‌گیری رشد اندیشه و آگاهی مسلمانان، افزایش قدرت تاب‌آوری و همزیستی مسالمت‌آمیز، رشد اخلاق اجتماعی و حفظ حدود و مقررات دینی، تجربه اهتمام به محیط زیست و حفظ آن، تمرین همدلی و همکاری اسلامی، خودباوری و تقویت هویت اسلامی، تمرین عملی برای تشکیل امت واحد اسلامی، شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر و ترمیم آن و ارعاب دشمنان و برائت از مشرکان و استکبار از دیگر کارکردهای حج است.

وی با بیان اینکه متأسفانه پوسته و ظاهری از حج اقامه می‌شود، ادامه داد: اگر حج واقعی اتفاق می‌افتاد، فلسطین هرگز غصب نمی‌شد و مسلمانان عالم به زیر سلطه مستکبران نمی‌رفتند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، تقویت بنیه اعتقادی و معنوی افراد را از دیگر ویژگی‌های حج دانست که تحقق آنها در گرو اقامه حج واقعی است.

وی، حج ابراهیمی را حجی دانست که در آن به همه کارکردهای این فریضه مهم و اثرگذار توجه شود و گفت: جامعه اسلامی از ظرفیت‌ها و دستاوردهای مهم و بی‌بدیل حج به دلیل بی‌اعتنایی به باطن آن و توجه به ظاهر این فریضه مهم اسلامی بی‌بهره است.