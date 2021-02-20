تصمیم ناتو درباره عراق پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «رعد الماس» یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که تصمیم ناتو مبنی بر افزایش تعداد نظامیان خود در عراق نسنجیده است.

وی افزود: این تصمیم ناتو باعث ایجاد تنش های زیادی در عراق و منطقه خواهد شد. عراق نیازی به حضور نیروهای خارجی بیشتر در خاک خود ندارد.

الماس تاکید کرد: عراق به صورت رسمی تصمیم گرفته است تمام نظامیان خارجی را از این کشور بیرون کند نه اینکه شاهد افزایش آنها باشد.

وی گفت: ورود هرگونه نیروی خارجی به عراق بدون موافقت رسمی دولت و پارلمان این کشور به هر دلیلی، نقض حاکمیت ملی عراق به شمار رفته و مردود است.

این سیاستمدار عراقی بیان کرد: چنین تصمیمی پیامدهای بسیار خطرناکی به دنبال خواهد داشت. اگر ناتو به دنبال حمایت از عراق است در زمینه های اقتصادی و یا مسأله گسترش کرونا ورود پیدا کند. شرایط امنیتی در عراق با ثبات است.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) روز پنج شنبه اعلام کرد که شمار نیروهای این ائتلاف در عراق از ۵۰۰ نیرو به چهار هزار نیرو افزایش خواهد یافت.

دبیرکل ناتو مدعی شد که دلیل این افزایش هشت برابری نیروهای ناتو در عراق جلوگیری از قدرت‌یابی مجدد داعش در این کشور است. این در حالیست که «عامر الفایز» عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق، اعلام کرده است که این کشور به هیچ نیروی بیگانه ای نیاز ندارد.

الفایز ادامه داد: نیروهای امنیتی کشورمان توانایی جلوگیری از هرگونه تجاوز به عراق را دارند؛ آنها این موضوع را در نبرد با گروه ترویستی داعش ثابت کرده اند.