شرایط برای ازدواج جوانان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر امروز در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره خدمت رضوی که در بیت امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، بر انجام کارهای فرهنگی و کارهایی که جنبه خدمت و رسیدگی به امور مردم دارد تاکید و اظهار کرد: همگان وظیفه داریم به هر شکل ممکن به این استان خدمت کنیم.

وی با اشاره به هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: استان کرمانشاه طی این هشت سال گرفتار جنگ بود و پس از پایان این جنگ، با تبعات آن دست و پنجه نرم کرد و هم اکنون که به یک آرامش رسیده همه وظیفه دارند برای جبران عقب ماندگی‌های ناشی از جنگ به این استان خدمت کنند، طی سال‌های اخیر خدمات خوبی در استان کرمانشاه انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر اینکه ماه رجب، شعبان، رمضان و ذی الحجه ماه‌های مهمی محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: برخی از بزرگان دین اسلام مطالب مهمی راجع به موضوع عرفان و تقرب در این ماه‌ها سفارش و بیان کرده‌اند.

علما با بیان اینکه سیره معصومین استغفار، اهل دستگیری کردن و حمایت از ضعفا و فقرا بوده است، گفت: روش و برنامه تمامی انبیا الهی و امامان معصوم خدمتگزاری و کمک به مستضعفین بر حسب موقعیت و زمان بوده است.

وی بیان اینکه انفاق در راه خدا یکی از خصلت‌ها و نشانه‌های مؤمنین است، تصریح کرد: در گذشته نداشتن لقمه نان فقر محسوب می‌شد، اما امروزه باید کمک و تأمین مایحتاج مردم بر اساس موقعیت و شرایط روز انجام شود.

علما با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه مستحق است، بیان کرد: جوانان زیادی در این استان وجود دارند که وقت ازدواجشان است اما به دلایل گوناگون از جمله مشکل اشتغال شرایط ازدواج برای آن‌ها مهیا نیست.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: هر کسی به اندازه وسع خودش باید علماً و عملاً به فکر باشد و در این زمینه به جوانان این استان کمک کند.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته باید ریشه دار تر، اساسی‌تر و ماندگارتر باشد، گفت: با جلب اعتماد و اطمینان مردم می‌توان کارهای بزرگی را انجام داده و این استان را آباد و سرافراز کرد، به شرط آنکه همگی همت به خرج بدهند.