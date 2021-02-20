به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رحمان خادم گفت: نیروهای عملیات و امداد پس از وقوع زلزله ۵.۶ ریشتری در شهر سی‌سخت بلافاصله وارد عمل شدند و گاز ورودی شهر را قطع و تمهیدهای لازم را برای وصل دوباره گاز و رفاه همشهریان فراهم کردند.

وی افزود: با توجه به شدت زلزله، بعضی علمک‌ها و مسیر گازرسانی داخل ساختمان‌ها در اثر تخریب، شکستند و آسیب جدی دیدند که این روند، برقراری دوباره گاز در شبکه را با کندی روبه‌رو کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این علمک‌ها به طور موقت پس از آواربرداری غیرفعال شدند، تصریح کرد: پس از نشت‌یابی، ایمن‌سازی و اطمینان از سلامت شبکه گازرسانی و بستن همه شیرهای مسیر اصلی و فرعی، برای عملیاتی شدن دوباره ایستگاه شهر اقدام شد.

خادم با اشاره به اینکه اکنون گروه‌هایی در کوچه‌ها و خیابان‌ها در حال وصل گاز شهر سی‌سخت و روستاها هستند، اظهار کرد: شهرها و روستاهای منطقه اکنون ۱۰۰ درصد گاز دارند و مشکلی در شبکه گازرسانی مناطق زلزله‌زده وجود ندارد و تنها تعدادی علمک در اثر تخریب ساختمان شکسته شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مردم همه مناطق زلزله‌زده از سلامت وسایل گازسوز، لوله‌های بخاری و دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند، گفت: وسایل گازسوز مانند آبگرمکن و بخاری به همراه اتصالات و دودکش‌ها از جمله مواردی هستند که در هنگام بلایای طبیعی مانند زلزله آسیب می‌بینند بنابراین لازم است همه مردم مناطق زلزله‌زده مراقب این موضوع باشند.