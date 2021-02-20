به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خرگوش سوپرقهرمان» نوشته هلمه هاینه به‌تازگی با ترجمه سحر حدیقه توسط انتشارات کتاب‌پارک منتشر و راهی بازار نشر شده است.

هلمه هاینه نویسنده این‌کتاب متولد سال ۱۹۴۱ در برلین و تحصیل‌کرده در رشته اقتصاد و هنر است. او مدتی را در آفریقای جنوبی زندگی کرد اما پیش از آن، سفرهای زیادی به کشورهایی از اروپا و آسیا داشت که در این‌سفرها کافه‌داری، بازیگری در تئاتر، انتشار مجله طنز و نقاشی را تجربه کرد. به این‌ترتیب او کتاب‌های کودک زیادی را تالیف و تصویرگری کرد. هاینه طی سال‌های اخیر بین آلمان و نیوزیلند در رفت و آمد است و به‌جز بچه‌ها، برای بزرگسالان هم می‌نویسد.

داستان کتاب «خرگوش سوپرقهرمان» درباره خرگوشی است که می‌خواهد یک سوپرقهرمان باشد و به همین‌دلیل ماجراهایی برای او و حیوانات جنگل به وجود می‌آید...

قصه پیش‌رو برای بچه‌های ۵ تا ۸ ساله نوشته شده است.

این‌کتاب با ۳۲ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان منتشر شده است.