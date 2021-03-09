ترجمه مجموعه «بچه باهوش»‌ برای خردسالان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه هفتجلدی «بچه باهوش» نوشته مایکل دال بهتازگی با ترجمه احمد تصویری توسط انتشارات کتاب پارک منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینمجموعه برای خردسالان یک تا سهساله تولید شده و تصویرگریاش هم به عهده اُریول ویدال بوده است.
در هرکدام از مجلدات اینمجموعه، یکشخصیت اصلی وجود دارد که در جلد اول، گاو کوچولو، در جلد دوم بره کوچولو، در جلد سوم شیر کوچولو، در جلد چهارم میمون کوچولو، در جلد پنجم فیل کوچولو، در جلد ششم ببر کوچولو و در جلد هفتم اردک کوچولو است.
«گاو کوچولو خوراکی میخورد»، «برهکوچولو قصه گوش میدهد»، «شیرکوچولو وسایلش را میدهد»، «میمونکوچولو آرام میگیرد»، «فیلکوچولو گوش میکند»، «ببرکوچولو جمعوجور میکند» و «اردککوچولو دستشویی میرود» عناوین هفتجلد اینمجموعه هستند.
گاو کوچولو هر روز صبح از مامان میپرسد: خوراکی چی داریم؟ چه یک فرزند کم خوراک داشته باشید، چه نوپایی که عاشق خوراکی هاست، کتاب اول کمک میکند بزرگترها با نگرشی مثبت به خوراکیها، فرزند خود را به خوردن خوراکیهای سالم بین وعدههای اصلی غذا تشویق کنند.
بره کوچولو میخواهد با مامان کتاب بخواند. در این داستان فرزندان نوپا با آداب کتاب خواندن آشنا میشوند و اینکتاب کمک میکند والدین با نگرشی مثبت به کتاب در وقت خواب، فرزند خود را به کتابخوانی تشویق کنند.
شیر کوچولو دوست ندارد وسایلش را به بچه های دیگر بدهد، اما عاشق بازی کردن است. در این داستان فرزند خردسال متوجه میشود که احساس مالکیت روی وسایل و اسباب بازیهایش طبیعی است اما راه های زیادی برای با هم بازی کردن وجود دارد. این کتاب با نگرشی مثبت به مالکیت شخصی، کمک میکند والدین فرزند خود را به اشتراک گذاری وسایلش تشویق کنند.
میمون کوچولو غمگین و عصبانی و خسته است؛ باید کاری کند که آرام بگیرد. در اینکتاب که چهارمین عنوان مجموعه است، فرزند نوپا متوجه میشود غمگین یا خسته یا عصبانی بودن، احساس طبیعی اوست، اما میتواند با راههایی خودش را آرام کند. این کتاب با نگرشی مثبت به احساسات نوپاها کمک و به خانواده نیز ایننکته را گوشزد میکند او را به بروز این احساسات به شکلی سالم و آرام تشویق کنند.
در کتاب بعدی، فیل کوچولو با گوشهای بزرگش گوش میکند. در این داستان، توجه بچهها به صداها جلب میشود و اهمیت گوشدادن را درک می کنند. این کتاب کمک میکند خانوادهها با نگرشی مثبت به گوشدادن، فرزندان را به انجام دادن کارهای خوبی که پدر و مادر از او می خواهند، تشویق کنند.
ببر کوچولو وسایلش را در همه جای خانه ریخته و حالا وقت جمع کردن است. در این داستان خردسالان متوجه میشوند جمع و جور کردن هم بخشی از فرایند بازی است. این کتاب با نگرشی مثبت به نظم، کمک می کند بچهها را به جمع و جور کردن وسایلش پس از بازی تشویق کنیم.
در کتاب آخر هم اردک کوچولو بزرگ شده و میخواهد روی لگن بنشیند. پایان دادن به پوشک و استفاده از دستشویی برای هر کودکی یک مرحله مهم است. این کتاب کمک میکند کودک خردسال با مراحل این مساله آشنا شود و با نگرشی مثبت و متعادل به استفاده از توالت تشویق شود.
هرجلد از اینمجموعه با ۲۴ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.
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