لزوم مشارکت بیشتر هنرمندان برای توسعه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعد از ظهر امروز در مراسم نمادین اهدا هنر کارت به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری اظهار کرد: عنوان چهره زیبای ایران اسلامی برای استان کرمانشاه زاییده خلاقیت و فکر هنرمندان آن است، زیرا که این هنرمندان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند برای استان کرمانشاه بوده و زیبایی‌های بی نظیری را خلق کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هنرمندان باید مشارکت بیشتری در توسعه و پیشرفت استان کرمانشاه داشته باشند، افزود: تاکنون ویروس کرونا به تمامی ابعاد جامعه از جمله تولیدات ناخالص کشور آسیب رسانده، به طوری که ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی پس از همه‌گیری ویروس کرونا از بین رفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به کمک مالی دولت در همه‌گیری کرونا به آسیب دیدگان این ویروس گفت: دولت تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان به بخش‌های آسیب دیده از کرونا کمک کرده که نسبت به کشورهای همسایه دارای عملکرد مطلوبی بوده است.

وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه داد: تحریم‌های اعمال شده در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرده به طوری که انتقال پول از کشورهای خارجی همچون کره جنوبی به ایران مستلزم پرداخت هزینه نگهداری دلار است.

بازوند به شیوع ویروس کرونا انگلیسی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: با توجه به امکان سرایت این ویروس به استان کرمانشاه تردد مسافران از مرزهای مشترک این استان با کشور عراق از امروز ممنوع است.