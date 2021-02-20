خلف وعده مسئولان در ساخت مقبره شهدای گمنام دانشگاه بجنورد

سجاد اسدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار در تیرماه سال قبل دانشگاه بجنورد میزبان ۲ شهید گمنام شد اما به رغم وعده‌های مدیران استانی تاکنون فعالیت چشم‌گیری برای ساخت مقبره شهدای گمنام انجام نشده است و این امر باعث شده محل دفن شهدا چهره مناسبی نداشته باشد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد ادامه داد: چندی پیش در پویش رسانه‌ای، دانشجویان دانشگاه بجنورد پیگیری این مسئله را آغاز کردند و طی این هفته نیز نامه‌ای به استاندار خراسان شمالی ارسال و از وی خواسته شد به وعده‌های مجموعه استانداری عمل شود.

وی افزود: استاندار خراسان شمالی در جلسه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ طی جلسه‌ای که با موضوع شهدای گمنام برگزار شد، وعده تخصیص منابع مالی برای احداث مقبره را به دانشگاه بجنورد داد که تاکنون این وعده عملی نشده است.

اسدی تصریح کرد: همچنین معاونت عمرانی استاندار نیز در آذر ماه امسال قول داد که تا ۲۲ بهمن المان شهدای گمنام دانشگاه به بهره برداری برسد که متأسفانه با گذشت یک هفته از تاریخ هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ لذا این مسئله ما را بر آن داشت تا مطالبات خود را در خصوص این مسئله از مدیران استانی و شخص استاندار آغاز کنیم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد با اشاره به قول نماینده سابق ولی فقیه در استان مبنی بر پیگیری ساخت المان شهدا، گفت: از امام جمعه جدید بجنورد نیز می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.

وی در انتها شرایط فعلی شهدای گمنام دانشگاه بجنورد را شایسته ندانست و بیان داشت: امیدواریم فاز عملیاتی ساخت المان شهدای گمنام به زودی آغاز شود.