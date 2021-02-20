به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشنفکر عصر شنبه در نشست شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه زندان در کنار فرودگاه احداث شده هر چند باند فرودگاه توسعه یافته اما امکان افزایش پرواز نیست.

وی افزود: زندان یاسوج در ورودی شهر قرار گرفته است و هر گردشگری که وارد استان شود نماد خوبی از استان برداشت نمی‌کند و این برای ما و مردم با فرهنگ‌مان خوب نیست.

روشنفکر همچنین خواستار برخورد با فساد و مدیرانی شد که قانون را نادیده گرفته و از موقعیت خود سو استفاده کرده‌اند.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس با اشاره به زلزله شهر سی‌سخت خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: مردم این منطقه روزهای سختی را می‌گذرانند و لازم است دستور تسریع در روند خدمت‌رسانی را صادر کنید.

وی با اشاره به کارخانه‌های نیمه فعال و راکد در استان گفت: اکثر شهرک‌های صنعتی اطراف استان تبدیل به انبار فروشگاه‌ها شده‌اند.

روشنفکر تعارضات مردم و منابع طبیعی را از مشکلات استان عنوان کرد و گفت: برخی زمین‌هایی که از گذشته‌های دور مردم در آن کشاورزی می‌کردند، الان منابع ملی اعلام شده که لازم است دستور ویژه‌ای برای تهیه نقشه‌ها و سند مالکیت صورت گیرد.