ابتکارات جدید برای ترویج فرهنگ ایثار ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی واقعی صبح دوشنبه در دوره آموزشی استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان بیان کرد: ترویج فرهنگ مقاومت و گسترش پیام شهدا در گفتمان جهانی، مهم‌ترین رسالت فرهنگیان است.

وی با بیان اینکه هزار و ۱۵۰ رزمنده دوران دفاع مقدس در بدنه آموزش و پرورش استان وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۱۶۵ معلم فرزند شهید، در مدارس استان مشغول تعلیم و تربیت دانش آموزان و گفتمان سازی برای فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت هستند.

واقعی از فعالیت ۲۹ مدرسه شاهد در استان خبر داد و اظهار کرد: هفت هزار و ۳۰۰ دانش آموز دختر و پسر وابسته به خانواده شاهد در استان فعالیت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع ۲۰ مدرسه در دوره ابتدایی، چهار دبیرستان در دوره اول، چهار دبیرستان در دوره دوم و یک هنرستان شاهد فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: ۲۳۲ دانش آموز دختر و پسر از فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان استان در طرح شاهد و پراکنده شاهد مشارکت دارند.

واقعی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت نقطه اتکا و حلقه اتصال بین شهدا، گفتمان ایثار، مقاومت و دانش آموزان نسل پنجم انقلاب است، افزود: اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در عصر حاضر مستلزم ابتکارات و ایده‌های نو و ملموس با نسل امروز است.

وی ادامه داد: ابتکارات و ایده‌های جدید مدیران مدارس شاهد در معرفی سیره شهدا نقش به سزایی دارد و نسل جدید جامعه می‌تواند از این سرمایه به نحو مطلوبی در سبک زندگی خود استفاده کند.