تهران در بهمن ماه امسال بهتر از ماه گذشته نفس کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن روشنی مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه در بهمن ماه امسال کیفیت هوا در پایتخت طی ۱۹ روز در شرایط قابل قبول و طی ۱۱ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت، اظهار کرد: البته نباید فراموش کنیم که امسال نحوه محاسبه شاخص کیفیت هوا نسبت به سال‌های قبل سخت‌گیرانه‌تر شده است.

وی ادامه داد: برای مثال چنانچه شاخص کیفیت هوا در تهران را با روش گذشته محاسبه کنیم، خواهیم دید که کیفیت هوا طی دو روز در شرایط پاک، ۱۷ روز در شرایط قابل قبول و طی ۱۱ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار می‌گرفت.

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه با بیان اینکه در بهمن ماه سال گذشته کیفیت هوای پایتخت دو روز در شرایط پاک، ۱۹ روز در شرایط قابل قبول و ۹ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت، تصریح کرد: این در حالی است که این اعداد اگر با روش جدید اندازه‌گیری شاخص کیفیت هوا محاسبه شوند، متفاوت خواهند بود، به‌طوری که با روش محاسبه جدید کیفیت هوا طی بهمن ماه سال گذشته دو روز در شرایط پاک، ۱۸ روز در شرایط قابل قبول و ۱۰ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش می‌شد.

به گفته روشنی بر اساس اطلاعات موجود بیشتر روزهای آلوده در بهمن ماه امسال طی روزهای میانی ماه اتفاق افتاد و در ۹ روز پایانی هیچ روز آلوده‌ای در تهران نداشتیم همچنین از سویی دیگر افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون علت آلودگی هوا در بهمن ماه بود.

وی در ادامه گفت: بیشترین شاخص آلودگی هوا در بهمن ماه نیز عدد ۱۵۰ بود که کیفیت هوا را در مرز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داد.

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به بهبود کیفیت هوا در بهمن ماه امسال نسبت به دی ماه، تصریح کرد: طی دی ماه امسال کیفیت هوا ۱۳ روز در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار داشت و در این بازه زمانی تنها شش روز هوای قابل قبول داشتیم.

روشنی در پایان درباره علت بهبود کیفیت هوا در بهمن ماه امسالبه نسبت دی ماه توضیح داد: در بهمن ماه با ناپایداری‌های جوی بیشتری مواجه بودیم و از سوی دیگر دمای هوا نیز نسبت به دی ماه بیشتر شده بود. این موضوع سبب می‌شود که شرایط برای جابه‌جایی آلاینده‌ها و بهبود نسبی کیفیت هوا فراهم شود.