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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۵۰

در همه گیری کرونا؛

فائوچی: اختلافات سیاسی عامل مرگ نیم میلیون آمریکایی بود

فائوچی: اختلافات سیاسی عامل مرگ نیم میلیون آمریکایی بود

مدیر مؤسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، سیاسی کردن مسائل بهداشتی در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ را اصلی ترین علت آمار بالای مرگ و میر در این کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونی فائوچی» مدیر مؤسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، می گوید طی یک سال گذشته، اختلاف های سیاسی تاثیر بسزایی در میزان قابل توجه مرگ و میرهای ناشی از کرونا در آمریکا داشته است.

در حالیکه روز دوشنبه، شمار مبتلایان کرونا در ایالات متحده از ۲۸ میلیون نفر عبور کرد؛ رقم فوتی ها نیز به ۵۰۰ هزار و ۵۴ نفر رسید.

یکی از مسائلی که به شیوع کرونا در آمریکا دامن زد؛ مقاومت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر استفاده از ماسک بود.

فائوچی در ادامه افزود: حتی در بهترین شرایط، وقوع این همه گیری یک مشکل بزرگ است حال آنکه این قضیه را که چطور کشوری ثروتمند مانند آمریکا بیشترین تلفات را در سطح جهانی دارد؛ توجیه نمی کند.

در حالی که آمریکا ۴ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهد؛ حدود ۲۰ درصد از مرگ های ناشی از کووید ۱۹ را شامل می شود.

فائوچی در نهایت گفت: البته همه تقصیرات را نمی‌توان گردن ترامپ انداخت اما بی‌رغبتی سران ارشد آمریکا به انجام همه اقداماتی که پشتوانه علمی داشت، عاملی تعیین‌کننده در تلفات این کشور بود. این بدترین چیزی است که در حوزه بهداشت و درمان طی یک قرن اخیر برای آمریکا رخ داده است و چند دهه بعد، مردم درباره اینکه سال ۲۰۲۰ و احتمالا ۲۰۲۱، چقدر وحشتناک بوده است، صحبت خواهند کرد.

کد مطلب 5154170
مریم خرمایی

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