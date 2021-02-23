روایت تازه سرلشکر باقری از نحوه ترور«حاج قاسم»

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز (سهشنبه) در همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود امنیت و آرامش را به ما عطا کردند.
باقری دفاع مقدس را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت: جهان باید بداند مردم ایران تحت چه ظلم و جنایتی قرار گرفت و مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت سکوت کرده و جنایتکار را کمک کردند تا بیش از توانی که داشت جنایت کند.
وی دفاع از خود دربرابر بیگانگان را مورد تاکید قرار کریم دانست و گفت: دفاع مقدس نامی درخور برای جنگ ۸ ساله است، جنگی که به ناحق بر ملتی که تازه انقلاب کرده بود تحمیل شد، ملتی که مشغول سروسامان دادن به امور خود بود و هیچگونه ادعای ارضی و مرزی به کشور عراق و همسایگان خود نداشت و ندارد و در طرف دیگر صدام و حزب بعثی قرار داشت که با احساس اینکه ایران توان نظامی ندارد یک پیمان بینالمللی را پاره و در ۲۶ شهریور ۵۹ در یک یاداشت به سفارت ما خروج خود را از معاهده اعلام کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: صدام با تجهیز ارتش خود احساس برتری کرده بود و فکر میکرد که میتواند در چند روز بخشی از سرزمین ما را اشغال کند اما وقتی دید توان آن را ندارد دست به انواع جنایات زد.
سرلشکر باقری خروج صدام از معاهدات بینالمللی را یکی از اقدامات خلاف قانون رژیم بعث عراق دانست و گفت: آنها برخلاف قوانین و مقررات بینالمللی تمامیت ارضی کشور ما را نقض و وارد کشور ما شدند، مسئولیت جنگ و استفاده از زور و سلاح هستهای برعهده صدام است اما سازمان ملل در برابر این نقض حقوق سکوت کرد.
وی افزود: صدام ۴۷۶۲ بار به غیرنظامیان ایران حمله و با موشکهای دوربرد مردم ایران را در شهرها مورد حمله و شهادت قرار داد. ۵۸۲ حمله شیمیایی به مناطق مسکونی کرد. ما بیش از صد هزار مصدوم شیمیایی داریم که بنابر معاهدات بینالمللی بکارگیری این سلاحها ممنوع است، اما چه کسانی این سلاح را به صدام دادند، کسی غیر از اروپاییها؟
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: دولت صدام با اسرا نیز رفتاری غیر قابل تحمل و برخلاف قوانین و مقررات بینالمللی داشت و حتی به مردم عراق هم رحم نکرده است. حملات شیمیایی به حلبچه و دیگر مناطق عراق دهها هزار نفر را به شهادت رساند. او ۷۸۰ روستا در عراق را تخریب و تنها در کرکوک ۴۰ هزار خانه را تخریب کرد.
باقری گفت: من در عراق روستاها و خانههایی را دیده بودم که با خاک یکسان شده بود. صدام مردم زیادی را اعدام کرد، در کنار این به هواپیماها، کشتیها و نفتکشهای غیر نظامی حمله میکرد و این با هواپیماها و تسلیحات فرانسه صورت میگرفت، این جنایات دربرابر چشم سازمان ملل و دولتهای به ظاهر مدافع حقوق بشر انجام شده است.
وی گفت: در تمامی قطعنامههای سازمان ملل هیچگاه صدام به عنوان متجاوز اعلام نشد و تنها زمانی که رزمندگان ایران در جبهه موفقیتهایی داشتند سخن از آتشبس میزدند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حمایتهای کشورهای مختلف از رژیم بعث عراق گفت: آمریکا، شوروی و کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان و کشورهای جنوبی خلیج فارس و جمعاً ۳۴ کشور از صدام حمایت میکردند و تجهیزات و تسلیحات نظامی را در اختیار آنها قرار میدادند. آقای هاشمی در سالهای دهه هفتاد به پادشاه عربستان اعتراض کرده بود که شما به دولت صدام کمک کردید اما آنها با وقاحت پاسخ میدادند.
سرلشکر باقری با اشاره به عملیات ترور شهید حاج «قاسم» در عراق توسط نیروهای تروریست آمریکایی، تصریح کرد: یک مهمان خارجی در عراق حضور پیدا کرده است، او حامل پیامی بوده در پاسخ به پیغام و پیام عربستان سعودی به دعوت نخست وزیر عراق، با هواپیمای غیرنظامی مسافربری و یک سفر علنی مشخص داشته؛ او را مورد اصابت قرار دادند نه با بمب معمولی، با بمبی که تجهیزات زرهی را با آن میزنند، این بمبی که به خودرو سردار سلیمانی زدند، تا ۳۰ سانتیمتر در فولاد فرو میرود؛ این بمب را زدند تا بدن آنها را تکه تکه کنند.
وی افزود: چه کسی این کار را انجام داد؟ آمریکا. خودش اعلام کرده است. چه کسی به او کمک کرده؟ پایگاههای که آمریکا در عربستان، قطر، امارات و بحرین به او کمک اطلاعاتی کردهاند. هواپیما از پایگاههای نظامی در کویت و اردن و عراق بلند شده و این خودرو را مورد اصابت قرار داد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه تمام این کشورها باید پاسخگو باشند، افزود: ما یک به یک به همه کشورها اسناد ارائه میدهیم تا نتوانند کتمان کنند که چگونه در این جنایت مستقیما دخالت کردهاند.
سرلشکر باقری با بیان اینکه آمریکا علنا و رسما مسئولیت را پذیرفت،گفت: ابتدا گفت «من دفاع پیش دستانه کردهام، سردار سلیمانی برنامهریزی کرده بود حملات سنگینی را به قوا آمریکا در عراق وارد کند». همه دنیا گفتند: سندت کجاست؟ زیرا برای حقوق بینالملل سند لازم است. آمریکا نتوانست ارائه بدهد. به فاصله یک هفته حرف خود را تغییر داد و گفت: «ترور سردار سلیمانی در پاسخ به تهاجمات مداوم وی و جمهوری اسلامی ایران به نیروهای آمریکایی بوده است». آن هم سند میخواهد که نمیتواند ارائه بدهد.
وی تاکید کرد: ترور سردار سلیمانی یک جنایت آشکار و تروریسم قطعی است که باید مورد مطالبه، محاکمه و مجازات قرار بگیرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تشکر از قوه قضائیه عراق که با جدیت پیگیر پرونده ترور «حاج قاسم» است، گفت: از قوه قضاییه کشورمان که در هماهنگی با عراق این موضوع را دنبال میکند تا به نتیجه برسد نیز تشکر میکنم.
سرلشکر باقری تاکید کرد: امروز ملت عراق در کنار ملت ایران سوریه و لبنان و دیگر کشورهای محور مقاومت، آزاد هستند و دست در دست یکدیگر با استکبار جهانی و تجاوزگری صهیونیست ها می جنگند و از خود دفاع میکنند.
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