جزئیات هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی «مبارک»/ هیچ بخش حضوری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک صبح امروز سه شنبه ۵ اسفند ماه در تالار وحدت برگزار شد. در این نشست رسانه‌ای مهدی حاجیان مدیر اجرایی جشنواره و محسن حسن زاده مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی حضور داشتند.

در ابتدای نشست محسن حسن زاده با تبریک سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر ابراز امیدواری کرد که بیماری کرونا زودتر ریشه کن شود. وی همچنین یاد و خاطره زنده یاد گلزار محمدی دبیر جشنواره را گرامی داشت و برای محمدرضا الوند که این روزها به دلیل بیماری کرونا در بستر بیماری است، آرزوی سلامتی کرد.

در ادامه مهدی حاجیان نیز با یاد زنده یاد گلزار محمدی عنوان کرد: امیدوارم بتوانیم با برگزاری رویدادی شایسته خاطره این هنرمند را زنده نگه داریم. امسال با توجه به شرایطی که بر جهان حاکم بود، راحت‌ترین و ساده‌ترین کاری که می‌توانستیم انجام دهیم برگزار نکردن جشنواره بود اما برای همراهی با هنرمندانی که فعالیت‌هایشان دستخوش مشکلاتی شده است و به این دلیل که بسیاری از فعالیت‌های هنرمندان عروسکی به دوسالانه جشنواره نمایش عروسکی گره خورده، تصمیم به برگزاری جشنواره با استفاده حداکثری از امکانات فضای مجازی گرفتیم. اولویت اول و آخر ما صیانت از سلامت هنرمندان، گروه‌های نمایشی و مخاطبان بود و تمام برنامه‌ریزی‌هایمان را به این سمت سوق دادیم.

هیچ بخش جشنواره حضوری نیست

وی ادامه داد: امسال به دلیل بحران کرونا برخلاف دوره‌های گذشته مرحله ارزیابی و بازبینی اولیه را حذف کردیم و بازبینی را از مرحله اجرایی و در قالب بررسی طرح‌های اجرایی و ایده‌های خلاقانه هنرمندان و آثار مورد توجه قرار دادیم. همچنین تلاش کردیم از حضور و مشاوره هنرمندان متخصص و توانای این عرصه در بخش‌های مختلف جشنواره بهره ببریم. امسال هیچ بخش جشنواره جنبه حضوری و فیزیکی ندارد و تمام بخش‌ها در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود البته درست است که لذت تماشای آثار به صورت زنده را نخواهیم داشت اما امیدواریم در فضای مجازی هم شاهد استقبال و شور و هیجان مخاطبان باشیم.

امسال چون بخش پاتوق کودکان و نوجوانان را نداشتیم مسابقه‌ای را تدارک دیدیم که کودکان و نوجوانان با همراهی والدینشان و استفاده از متریال موجود در خانه‌شان عروسک مبارک را بسازند و با آن قطعه کوتاه نمایشی را تولید و برای ما ارسال کنند دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به اینکه حضور هنرمندان روی صحنه در این شرایط یک ایثار بزرگ است، بیان کرد: صمیمانه و صادقانه از حضور این هنرمندان و انرژی غیرقابل وصفشان سپاسگزارم. امسال اولویت اصلی مال پرداخت کمک هزینه به گروه‌ها بود که با حمایت انجمن هنرهای نمایشی و مدیرکل هنرهای نمایشی اتفاق افتاده که تا امروز قسط‌های اول را تقدیم دوستان کردیم و با توجه به تورم موجود و بالا رفتن قیمت متریال آثار قرار شد قسط مجددی را برای پیش تولید عروسک‌ها و تولید آثار قبل از انتخاب نهایی در نظر بگیریم که برای اولین بار اتفاق افتاده است. در این دوره تلاش کردیم صرفه‌جویی و مدیریت کنیم و هزینه‌ها را تنها به مواردی که به هنرمندان و آثار نمایشی ربط پیدا می‌کند اختصاص دادیم و در بقیه موارد که مربوط به فعالیت ستاد اجرایی می‌شود، صرفه‌جویی کرده‌ایم.

وی یادآور شد: در این دوره توجه ویژه‌ای به امر پژوهش و آموزش مد نظر قرار گرفته است و خوشبختانه توانستیم کارگاه‌های آموزشی مجازی موفقی را برگزار کنیم که با استقبال خوبی روبرو شدند. ۴ نشست تخصصی نیز به صورت مجازی برگزار شده است که این نشست‌ها ضبط شده‌اند و به زودی برای مخاطبان قابل استفاده خواهند بود.

حاجیان متذکر شد: سایت‌های تیوال، هاشور و نمایش نت در کنار تلویزیون تئاتر ایران با ما در پخش مجازی آثار همراهی دارند. همچنین امسال سه کتاب تخصصی با عنوان «راهنمای عملی بازی دهندگی عروسک»، «تئاتر عروسکی در نظریه و عمل» و مجموعه مقالات یورکفسکی سه کتابی خواهند بود که در ایام جشنواره شاهد رونمایی و انتشارشان خواهیم بود. در جشنواره امسال برای پاسداشت و تجلیل از هنرمندان عرصه عروسکی پاسداشتی را از ایرج محمدی خواهیم داشت و در کنار ایشان از محمد حسن ابویی به جهت تلاش‌های بی وقفه در جهت آموزش نمایش عروسکی و توجه به عروسک‌های ملی ایران قدردانی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: امسال چون بخش پاتوق کودکان و نوجوانان را نداشتیم مسابقه‌ای را تدارک دیدیم که کودکان و نوجوانان با همراهی والدینشان و استفاده از متریال موجود در خانه شان عروسک مبارک را بسازند و با آن قطعه کوتاه نمایشی را تولید و برای ما ارسال کنند. سوق داده شدن به اجبار جشنواره به سمت فضای مجازی برای ما محدودیتی به وجود آورد که ما به عنوان یک فرصت به آن نگاه کردیم. از این رو آثار جشنواره به شیوه‌ای حرفه‌ای و با کیفیت تصویربرداری شده که قابلیت در اختیار گذاشتن مخاطبان در فضایی غیر از جشنواره را هم به وجود آورده است. نمایش عروسکی متاسفانه از کمبود اجرای عمومی و نداشتن استمرار اجرای عمومی در طول سال رنج می‌برد و اگر نمایش عروسکی ایران می‌خواهد به جایگاهی که شایسته‌اش است، برسد و مورد اقبال عمومی قرار گیرد باید در طول سال استمرار اجرای عمومی در تهران و در کل کشور داشته باشد. با صحبت‌هایی که با آقای آشنا داشتیم امیدواریم که نمایش‌های جشنواره بتوانند در طول سال اجرای عمومی در کل کشور داشته باشند.

پخش فیلم‌تئاترها از چهار سامانه برخط

حسن زاده نیز در ادامه توضیحاتی درباره جدول اجراهای جشنواره و پخش فیلم تئاترها از پلتفورم های هاشور، تیوال، نمایش نت و تلویزیون تئاتر ایران ارائه داد و گفت: همچنین کدهای برای دیدن آثار جشنواره در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی قرار خواهیم دادیم تا کودکان و نوجوانان و مخصوصاً کودکان بیمار یا کودکان خاص بتوانند مخاطب نمایش‌های عروسکی جشنواره باشند و این سازمان‌ها و نهادها هم قرار است در این مسیر کنار ما باشند. ما به حمایت هنرمندان و چهره‌های شناخته شده هنری برای تبلیغ و دعوت مردم برای دیدن آثار جشنواره نیازمندیم که قرار است این دوستان در این راه همراه ما باشند. بخشی از نمایش‌های جشنواره برای همه مردم ایران به صورت رایگان قابلیت دیدن دارند و بخشی دیگر با حداقل قیمت بلیت ممکن یعنی ۸ هزار تومان قابلیت خرید و دیدن دارند.

بودجه جشنواره براساس برآوردی که داده شده نزدیک به ۲ میلیارد تومان است که تلاشمان این است بیشترین درصد از این مبلغ به سمت تولید آثار، اختصاص کمک هزینه و هنرمندان حاضر در جشنواره سوق داده شود در بخش دیگر این نشست رسانه‌ای حاجیان با اشاره به اینکه تبلیغات محیطی و مجازی نقش پررنگی در دیده شدن هر رویداد خواهند داشت، عنوان کرد: تمام تلاشمان را با حمایت‌های مدیر کل هنرهای نمایشی می‌کنیم که تا پایان جشنواره با همه گروه‌های نمایشی حاضر در این رویداد تسویه شود و تا امروز هم قسط اول را به گروه‌ها پرداخت کرده‌ایم. امسال ۵۷ اثر در جشنواره حضور دارند که ۲۹ اثر از تهران و ۲۸ اثر از شهرستان‌ها در جشنواره هستند که حضور کارهایی خارج از مرکز که تقریباً نیمی از آثار را در بر می‌گیرد، جالب توجه است به طوری که شاهد اجرای نمایش‌هایی از ۱۶ استان کشور خواهیم بود.

حاجیان درباره میزان بودجه این دوره از جشنواره توضیح داد: بودجه جشنواره براساس برآوردی که داده شده نزدیک به ۲ میلیارد تومان است که تلاشمان این است بیشترین درصد از این مبلغ به سمت تولید آثار، اختصاص کمک هزینه و هنرمندان حاضر در جشنواره سوق داده شود. همچنین تصمیم به برگزاری کامل جشنواره در بستر فضای مجازی از طرف ستاد جشنواره گرفته شد و از ابتدا این اتفاق را برنامه‌ریزی کرده و گروه‌ها را در جریان گذاشته بودیم اما با رایزنی که با قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی داشته‌ایم تلاشمان این است که به تمام آثار امکان اجرای عمومی داده شود.

دبیر اجرایی جشنواره یادآور شد که همه نمایش‌های جشنواره در تمام طول برگزاری این رویداد قابلیت دیدن دارند نه اینکه تنها در محدوده زمانی خاصی پخش شوند.

وی از قابلیت پخش نمایش‌های جشنواره از شبکه‌های مختلف سیما خبر داد و اعلام آمادگی کرد که این آثار می‌توانند در طول برگزاری جشنواره از شبکه‌های مختلف پخش شوند.

حاجیان در پایان با اشاره به اینکه تمامی مبلغ فروش بلیت آثار در فضای مجازی به خود گروه‌های شرکت کننده تعلق می‌گیرد، عنوان کرد: تمامی فیلم آثار، با کیفیت خوب و قابل قبول ضبط شده‌اند و انجمن هنرهای نمایشی ایران هم این امکان را دارد که آثار را در طول سال در بستر فضای مجازی برای ارائه به مخاطبان در اختیار پلتفورم ها قرار دهد.